Messina. Box Atm di Villa Dante “chiuso per atti vandalici”

Danni ai bagni, il parcheggio resta aperto

“Chiuso per atti vandalici”. Così l’avviso in un cartello davanti al box Atm di Villa Dante, dopo che ignoti hanno danneggiato i bagni. I danni saranno riparati da Atm, nel frattempo il parcheggio resta regolarmente aperto.

Altri danni in un altro parcheggio, lo Zaera, quello sotto il mercato. Anche lì danni ai bagni e, ancora una volta, sono stati rubati gli estintori. Era già successo in passato e il parcheggio era anche rimasto chiuso per qualche tempo per questo motivo, prima dell’installazione della videosorveglianza.

Atm ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, indagini in corso per risalire ai responsabili.