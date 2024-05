“Il Fosso riaprirà fra una settimana. I lavori alla linea tranviaria a fine mese” VIDEO

Gli annunci del presidente di Atm, Pippo Campagna. Sul viale San Martino gli interventi si dovranno coordinare con quelli di Amam

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Periodo sfortunato per Atm. Prima lo scontro fra due tram revampizzati, poi il bus numero 1 che finisce sulla staccionata in legno del lago di Ganzirri e un’auto che si schianta su un pilastro del nuovo parcheggio “La Farina”, meglio conosciuto come “Fosso”. Quindi nell’ultimo mese abbiamo avuto due vetture in meno in circolazione sui binari, uno shuttle in meno e un parcheggio, appena inaugurato, chiuso da 3 settimane.

Il parcheggio “La Farina”

“Stiamo lavorando alla sostituzione del pilastro e probabilmente la prossima settimana riusciremo a riaprire il parcheggio La Farina”, spiega il presidente Pippo Campagna. Nelle prossime settimane, inoltre, dovrebbero partire i lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Si inizierà dal viale San Martino e i lavori dovranno essere coordinati con Amam, che proprio nella stessa via dovrà operare per sostituire tratti di condotta terziaria.

Abbonamenti MoveMe e parcheggi ancora gratuiti

C’è poi la questione sollevata da alcuni cittadini che si sono abbonati ai parcheggi tramite il sistema “MoveMe”. Hanno sottoscritto un abbonamento ad un prezzo agevolato per un anno per poi scoprire che alcuni dei parcheggi sarebbero rimasti gratuiti per alcuni mesi. Ad esempio i due parcheggi sul viale Europa, in cui proprio perché gratis è impossibile trovare posto. Per questo Atm e Comune di Messina stanno studiando una soluzione che potrebbe essere il prolungamento della durata dell’abbonamento di qualche mese.