 Messina. Bus contro auto sulla Ss 113

Messina. Bus contro auto sulla Ss 113

Alessandra Serio

Messina. Bus contro auto sulla Ss 113

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 18:32

L'incidente a Tono. Traffico in tilt e una donna coinvolta, trasportata al Papardo

Messina – Sono buone le condizioni generali della donna coinvolta nell’incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Ss 113 all’altezza di Tono, sulla riviera tirrenica della città. La conducente dell’auto che si è scontrata con un bus dell’Atm è stata soccorsa dal 118, medicata sul posto, poi l’ambulanza l’ha condotta all’ospedale Papardo per gli approfondimenti sulle ferite. I primi accertamenti sembrano al momento escludere gravi conseguenze.

Impatto auto-bus

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente tra il mezzo della Municipalizzata trasporti e il veicolo privato. Dopo lo scontro il traffico è andato in tilt e si sono formate lunghe code. La situazione è però nel frattempo tornata alla normalità.

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