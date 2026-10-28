Via libera al Celeste per la sfida tra Messina e Mazzarrone

La Lega nazionale dilettanti ha comunicato il cambio di campo. Niente partita allo stadio "Scoglio"

La comunicazione è della Lega nazionale dilettanti siciliana. Inizialmente prevista allo stadio “Scoglio”, la partita tra Messina e Mazzarrone si svolgerà allo stadio “Celeste”, appena rinnovato. La Questura ha infatti autorizzato l’utilizzo della Tribuna A.

La partita si svolgerà l’1 novembre per l’ottava giornata.

Le prime squadre a usufruire del nuovo “Giovanni Celeste”, per gli allenamenti, sono Acr Messina e Messana Riviera in Eccellenza, Atletico Messina in Promozione, l’Atletico Contesse, Real Gescal, Virtus Messina in Prima Categoria. A questi si aggiungono le giovanili dell’Acr Messina e la formazione femminile sempre della società biancoscudata.

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