 Via libera al Celeste per la sfida tra Messina e Mazzarrone

Via libera al Celeste per la sfida tra Messina e Mazzarrone

Redazione

Via libera al Celeste per la sfida tra Messina e Mazzarrone

mercoledì 28 Ottobre 2026 - 17:53

La Lega nazionale dilettanti ha comunicato il cambio di campo. Niente partita allo stadio "Scoglio"

La comunicazione è della Lega nazionale dilettanti siciliana. Inizialmente prevista allo stadio “Scoglio”, la partita tra Messina e Mazzarrone si svolgerà allo stadio “Celeste”, appena rinnovato. La Questura ha infatti autorizzato l’utilizzo della Tribuna A.

La partita si svolgerà l’1 novembre per l’ottava giornata.

Le prime squadre a usufruire del nuovo “Giovanni Celeste”, per gli allenamenti, sono Acr Messina e Messana Riviera in Eccellenza, Atletico Messina in Promozione, l’Atletico Contesse, Real Gescal, Virtus Messina in Prima Categoria. A questi si aggiungono le giovanili dell’Acr Messina e la formazione femminile sempre della società biancoscudata.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina. Bus contro auto sulla Ss 113
“Spettacolo indecoroso di De Luca a Roma, offesi i cittadini di Taormina”: Italia Viva chiede la sfiducia
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED