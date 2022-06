Messina. Cadavere di un uomo ritrovato in via Luciano Manara - Tempostretto

Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto

MESSINA – Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 7, al centro della carreggiata di via Luciano Manara. Dopo le segnalazioni, sul posto sono immediatamente giunte due ambulanze e le forze dell’ordine, per ricostruire l’accaduto. L’uomo non aveva con sé documenti e non è stato ancora identificato. Tra le ipotesi sulla causa del decesso, quella del malore improvviso è al momento la più accreditata, visto che sul corpo non sono presenti segni evidenti.