Messina, cani in mostra a Villa Dante sabato e domenica FOTO

Chi vincerà? Oltre 600 razze grazie a un'esposizione che rinnova una tradizione iniziata 50 anni fa

MESSINA – Esposizione canina internazionale a Villa Dante. Due giorni di passerella, oggi e domenica 27 ottobre, con 500 cani in apertura e 660 all’appuntamento conclusivo. La manifestazione è organizzata dal Gruppo cinofilo peloritano presieduto da Carlo Giardina, in collaborazione con quello reggino del presidente Nicola Iannelli, ed è patrocinata dal Comune di Messina.

Per l’occasione, si festeggia pure la ricorrenza del 50esimo anniversario dell’esposizione internazionale canina di Messina, delle quali 40 esposizioni organizzate dal presidente Giardina. Il programma prevede le esibizioni di cani addestrati alla ricerca presentati dalla protezione civile S-A-S– di Siracusa; quella di obbedienza presentata dal centro cinofilo Zampettando di Villafranca Tirrena; l’esibizione a cura della scuola cani guida, Centro “Helen Keller” di Messina per l’assistenza ai non vedenti. E quella della Asd Red Team di Barcellona Pozzo di Gotto, gestito dalla responsabile regionale Csen (Centro sportivo educativo nazionale cinofilia), referente Rosa Cutugno. Al termine della gara sarà designato il miglior soggetto dell’esposizione.