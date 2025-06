Messina. Cataste di rifiuti abbandonati lungo la Panoramica dello Stretto

A lavoro le squadre della ex Provincia lungo la Sp 43 bis, pulizia e scerbatura del bordo strada

Messina – Scerbatura e pulitura del verde a bordo strada, sulla strada Panoramica dello Stretto. Le operazioni di pulizia della SP 43 bis sono ad opera della Città Metropolitana di Messina che prosegue nella riqualificazione delle strade provinciali nel territorio urbano del capoluogo peloritano.

Le squadre stanno ripulendo le aree verdi anche dai rifiuti abbondanti. Le attività, svolte da mezzi e personale dell’ex Provincia, puntano a rigenerare l’area, restituendo alla collettività una viabilità decorosa e funzionale, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione sul rispetto del patrimonio ambientale.

“La sicurezza stradale e il decoro sono obiettivi prioritari per la Città Metropolitana di Messina – ha evidenziato il sindaco metropolitano Federico Basile – che sta investendo risorse ed energie per la valorizzazione delle infrastrutture viarie. L’intervento sulla Panoramica dello Stretto rientra in un più ampio piano di miglioramento della mobilità e della vivibilità urbana. È fondamentale che tutti i cittadini collaborino attivamente, adottando comportamenti responsabili e rispettando le normative vigenti, affinché insieme si possa preservare il territorio, rafforzando una cultura diffusa di attenzione e rispetto per il bene pubblico”.