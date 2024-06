Messina. Cda Ersu, si è insediato il professore Giuseppe Bottaro

Nuove misure a favore degli studenti: borse di studio, pasti gratuiti e apertura domenicale della mensa

MESSINA – L’Ente regionale per il diritto allo Studio universitario (Ersu) di Messina ha accolto il professore Giuseppe Bottaro nel suo Consiglio di Amministrazione. La nomina del di Bottaro, avvenuta il 12 giugno ad opera di Girolamo Turano, assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, segna un passo importante per l’Ateneo peloritano, rafforzando il legame tra l’istituzione e il corpo docente.

Durante la recente seduta del Consiglio, è stato dato il via libera a un provvedimento che ha permesso lo scorrimento delle graduatorie per le borse di studio relative all’anno accademico 2023-2024. Grazie a questa decisione, 351 studenti di primo anno, precedentemente esclusi, potranno ora beneficiare di un sostegno economico per i loro studi. Con questa mossa, l’Ersu ha esteso il suo supporto al 96% degli studenti aventi diritto, lasciando fuori solo una minima parte.

Inoltre, il 29 maggio, il Consiglio ha approvato un altro provvedimento significativo, garantendo i pasti gratuiti agli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio. Questa iniziativa non solo fornisce un aiuto concreto agli studenti, ma sottolinea anche l’impegno dell’Università degli Studi di Messina verso una politica di internazionalizzazione di successo.

L’Ersu ha inoltre annunciato un incremento notevole nel numero dei pasti forniti negli ultimi anni, con un raddoppio dal 2021 al 2022 e un triplicamento nel 2023, raggiungendo il numero impressionante di 270.077 pasti serviti, con un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

Per facilitare ulteriormente l’accesso al servizio di ristorazione, dal 9 giugno la Mensa Centrale sarà aperta anche di domenica, con orario di pranzo dalle 12 alle 14,30 e di cena dalle 19 alle 20,30. Questa estensione dell’orario vuole essere un segnale dell’impegno dell’Ersu a soddisfare le esigenze della sua comunità studentesca, sempre più dinamica e internazionale.