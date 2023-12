Messina, celebrata Santa Barbara con il grande Tricolore accanto al campanile del Duomo FOTO - Tempostretto

La patrona della Marina Militare, dei reparti di artiglieria dell’Esercito, e dei Vigili del fuoco "festeggiata" anche in città

MESSINA – La patrona della Marina Militare, dei reparti di artiglieria dell’Esercito, e dei Vigili del fuoco, Santa Barbara, è stata “festeggiata” anche in città, come in tutta Italia. Il reparto dei Vdf guidato dal comandante Felice Iracà ha srotolato una gigantesca bandiera italiana al fianco del campanile del Duomo, dove poi si è tenuta la celebrazione solenne officiata da monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela.