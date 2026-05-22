Messina, è il giorno di Santa Rita: tanti fedeli alle celebrazioni già in mattinata

Pomeriggio, dalle 17.30, la benedizione delle rose e la tradizionale processione.

MESSINA – È stato rinnovato stamattina, anche quest’anno davanti a una gran quantità di fedeli, il culto di Santa Rita. Per tutta la mattinata si sono celebrate le messe in onore della Santa, davanti al santuario a lei dedicato in via Santa Marta. Un culto che si rinnova ogni anno con la benedizione delle rose, simbolo della “Santa degli impossibili”. Le celebrazioni continueranno pomeriggio, con la tradizionale processione che partirà subito dopo la benedizione delle rose, alle 17.30. I fiori saranno benedetti da padre Francesco Pati, rettore del santuario.