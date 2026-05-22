Messina. Parco Magnolia, Fondo Saccà, ristrutturazioni e demolizioni: il punto sul risanamento

C'è la gara per Parco Magnolia, mentre il 4 giugno Fondo Saccà sarà consegnato per la costruzione di 32 case

ll Bollettino del 22 maggio 2026 della Struttura Commissariale al Risanamento riguarda i lavori di manutenzione negli appartamenti, Parco Magnolia, Fondo Saccà e le demolizioni.

MANUTENZIONI

La Struttura Commissariale oltre all’acquisizione nel mercato immobiliare gestisce e provvede alla manutenzione ordinaria/straordinaria degli alloggi destinati alle famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento. I lavori vanno dall’installazione di infissi, porte, finestre, alla sistemazione di nuovi servizi igienici, caldaie, impianti elettrici, condizionatori, pitturazione, pavimentazione e tutti quegli interventi che rendono pienamente confortevole e sicura una casa. Sono numerose le abitazioni che necessitano di importanti interventi prima di essere assegnati alle famiglie.

Attualmente sono 13 le imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione di alloggi dislocati nelle diverse zone di Messina. Gli appartamenti che gli uffici diretti dal sub commissario Santi Trovato hanno assegnato alle imprese per programmare e/o eseguire gli interventi sono 69. Il numero attuale di appartamenti dove sono in corso lavori di manutenzione è di 33, mentre in altri 14 sono già programmati i lavori. Gli immobili ultimati e pronti alla consegna sono 22 e sono già state definite le date di completamento delle manutenzioni negli altri. Entro fine maggio le imprese consegneranno agli uffici commissariali 8 appartamenti, altri 19 saranno ultimati entro fine giugno, 7 entro fine luglio, 3 entro fine agosto ed infine 10 entro fine settembre.

FONDO SACCA’

Giovedì 4 giugno alle 11 a Fondo Saccà la Struttura Commissariale consegnerà le aree completamente bonificate dall’impresa Cericola al Comune di Messina e ad Invitalia (per le parti di rispettiva competenza) per la costruzione di un Condominio ecologico nell’ambito del progetto Capacity. A Fondo Saccà la Struttura Commissariale insieme al soggetto attuatore Invitalia realizzerà 32 delle 40 case complessive previste nell’area dove vivevano in baracca 67 famiglie che sono state trasferite in nuove case negli anni scorsi.

PARCO MAGNOLIA

Pubblicata la gara per la bonifica e riqualificazione del Parco Magnolia a Giostra dove insistono l’albero monumentale di oltre due secoli di vita e la storica villa De Gregorio, entrambi posti sotto tutela della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali. La prima seduta per la valutazione delle offerte pervenute si terrà lunedì 8 giugno.

DEMOLIZIONI

L’impresa Lutiviem ha ripreso le demolizioni in via del Proto al rione Ariella.

Dalla prossima settimana invece le ruspe saranno in azione in via Appennini dove l’impresa Scopelliti avvierà le prime demolizioni.