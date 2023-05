Messina. Centro disabili al Don Orione, "servono subito i soldi per continuare l'assistenza" - Tempostretto

Ok all'accreditamento regionale ma la cooperativa Faro 85 si appella alla deputazione regionale messinese

La cooperativa Faro 85 ha ricevuto Accreditamento Regionale per la gestione del Presidio di Riabilitazione funzionale per disabili fisici, psichici e sensoriali per 40 posti letto all’Istituto Don Orione di Messina., unico centro per disabili a ciclo continuativo in città ed anche in Sicilia.

Finisce quasi bene la vicenda del servizio nei confronti di persone bisognose, che ha visto dapprima il mancato rinnovo del Protocollo d’intesa tra il Comune di Messina, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ed il Don Orione, poi il mantenimento del servizio tramite pagamento di rette da parte dei familiari dei ragazzi ricoverati ed infine un contributo per 18 ospiti senza rete familiare.

Ora si è in attesa della convenzione con Asp 5. La cooperativa Faro 85 si appella alla deputazione regionale messinese: “la struttura è al collasso e occorre che in tempi brevissimi ci sia la copertura

finanziaria idonea per poter continuare l’assistenza ai disabili del Don Orione”.