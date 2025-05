Messina, “che cosa non sta funzionando nella manutenzione urbana?”

Il consigliere Geraci invita il presidente Cacciotto a convocare sindaco, assessori, presidente Amam e dirigenti: "Dalle buche alle strade così non va"

MESSINA – “Manutenzioni a Messina”. A sollevare il caso è il consigliere Alessandro Geraci, del Movimento Cinquestelle. “Ieri nella seduta di Consiglio della Terza Circoscrizione ho chiesto al presidente Cacciotto e a tutta l’aula di convocare in una seduta ad hoc il dirigente, gli assessori competenti, il presidente dell Amam e il sindaco. Credo sia giusto che riferiscano in aula su cosa sta accadendo. E non mi riferisco solo alle buche. Ma a tutti i servizi di manutenzione urbana, nonché alle attività e interventi necessari per mantenere in buono stato e funzionanti gli spazi pubblici, le strade, i sottoservizi e le piccole infrastrutture, in questo caso della Terza Circoscrizione”, scrive in una nota Geraci.

E ribadisce il consigliere della III Municipalità: “È giusto comprendere cosa non sta funzionando e quali sono le prospettive da qui a fine mandato di questa amministrazione. La gente ogni giorno vuole risposte e risolti questi piccoli problemi in tempi congrui. E cosi proprio non va”.

