Camaro, il tour delle buche e dei rattoppi. “Amam pecca anche nella manutenzione strade” VIDEO

"Inaccettabile spreco di denaro pubblico". I cittadini lamentano il poco controllo sui lavori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il servizio di manutenzione ordinaria delle strade cittadine è affidato ad Amam da qualche mese. A lamentarsi del risultato sono i cittadini della III Municipalità. “Le strade di Camaro sono solo un esempio, in molte altre zone della città la situazione è la stessa”, commenta il consigliere di quartiere Alessandro Geraci (Movimento Cinquestelle). E continua: “Amam aveva già abbastanza problemi di cui occuparsi per affidargli anche questo servizio”. Parole in linea con la nota di ieri del presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto (“Ad oggi il servizio manutenzione reso da Amam è fallimentare”).

L’ultimo “capolavoro” dei rattoppi davanti alla sede della Municipalità

Ecco il tour delle buche e dei rattoppi nelle vie Comunale Camaro, Padre Ruggeri e Suor Maria Giannetto. Buche transennate con reti arancioni e lasciate così per mesi; griglie di scolo delle acque in parte asfaltate e mai pulite; pezzi di asfalto nuovo che si staccano e si disperdono lungo la carreggiata. Un disagio per le auto ma soprattutto un pericolo per i mezzi a due ruote.

L’ultimo capolavoro di toppe di asfalto gettate qua e la è stato realizzato proprio davanti alla sede della III Municipalità. I cittadini e i rappresentanti del quartiere lamentano il poco controllo che c’è alla fine dei lavori eseguiti da ditte esterne. “Se si fanno dei lavori a casa propria si controlla se vengano eseguiti a regola d’arte. Qui basta dare uno sguardo alle strade per capire che non è così”, aggiunge Geraci, definendo la questione uno “spreco di denaro pubblico“.