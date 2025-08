“Messina chiama Ucraina”, il rugby a servizio della solidarietà

In corso fino al 7 agosto l'evento che vede sportivi messinesi impegnati con ben trenta giovani atleti ucraini praticare beach rugby e rugby allo "Sciavicco" di Sperone

MESSINA – Il rugby già famoso per il suo terzo tempo a fine partita unisce ancora di più a Messina dove è in corso la seconda edizione di “Messina chiama Ucraina”. Le associazioni Messina Rugby, Old Rugby Messina 1980 e Cambiamenti Aps sono liete di presentare a tutta la cittadinanza l’iniziativa che nasce grazie all’evento sportivo che vedrà impegnarsi rugbisti messinesi insieme ad una rappresentanza di ragazzi provenienti dall’Ucraina (ben 30 giovani atleti, provenienti da luoghi dilaniati dal conflitto) che praticano a livello agonistico rugby, e parteciperanno a partite di rugby e beach rugby tutti insieme presso lo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone a Messina.

L’evento è frutto del desiderio di tutte le associazioni coinvolte di sensibilizzare il cittadino messinese al valore della solidarietà, un’occasione unica per dimostrare l’ unione e l’apertura della nostra comunità a coloro che attraversano momenti di difficoltà. In buona sostanza, un progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva e di azioni positive volte all’inclusione ed all’integrazione sociale.

Cambiamenti APS, associazione che si occupa di malattie neuromuscolari rare, insieme al Messina Rugby ed Old Rugby Messina 1980, si uniscono per sottolineare lo spirito di sostegno e mutuo soccorso che ci deve contraddistinguere, e che caratterizza uno sport di squadra nobile come il Rugby, la cui “Mission” è finalizzata alla Crescita Sportiva e Sociale della nostra comunità, adoperando lo sport quale veicolo di valori altamente educativi.

A sostegno dell’iniziativa, sono letteralmente accorsi tante organizzazioni: Studio Cresci in rete; Comitato Regionale Sicilia Rugby; Explorer Informatica; Agati; Villa La Bruto; Cesv Messina ETS, ADS G.B. Fratellanze Riunite e Comunità di Torre Faro e di Sperone. Sarà possibile sostenere l’iniziativa, per ciascun cittadino, contattando le Associazioni.