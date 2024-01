Messina, chiude il don Bosco? “Non accostare proteste a celebrazioni”

Lo dice la Consulta della Famiglia Salesiana

La notizia della chiusura dell’Istituto San Giovanni Bosco di Messina ha destato in tutti tristezza e rammarico. La Consulta della Famiglia Salesiana di Messina ne prende atto e, mentre esprime il suo dispiacere per questa chiusura, allo stesso tempo £ribadisce che le altre Opere Salesiane presenti in città continuano a garantire la vitalità del sistema educativo di Don Bosco nelle molteplici attività a favore dei giovani”.

La Consulta, inoltre, “prende le distanze da tutte quelle iniziative che, seppur mosse da genuino affetto e attaccamento all’Istituto San Giovanni Bosco, rischiano, tuttavia, di creare un clima di tensione, ben lontano dal noto e apprezzato stile salesiano.

In tal senso, è bene ricordare che le celebrazioni previste tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio (Veglia del 30 gennaio, S. Messa del 31 e Presentazione della Strenna del 9 febbraio) rappresentano il modo tradizionale e consolidato di ricordare il fondatore della Famiglia Salesiana e in nessun modo possono essere accostate ad iniziative di protesta o rivendicazione alcuna.

Certi della bontà dei propositi che spingono tutti ad operare per il bene dei giovani, auspichiamo che le difficoltà presenti lascino spazio ad una piena condivisione dei sentimenti di gioia e del clima di famiglia che, da sempre, caratterizzano la festa del nostro amato Don Bosco”.

