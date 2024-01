Messina Ciclabile si associa alla Federazione italiana ambiente e bicicletta - Tempostretto

Messina era una delle poche grandi città a non avere una associazione Fiab presente sul territorio. La rete promuove l'utilizzo della bici come mezzo di mobilità urbana

Messina Ciclabile Aps è stata accolta in seno alla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) la rete, con sede a Milano, che si occupa di promuovere la mobilità ciclistica a livello nazionale. La richiesta dell’associazione messinese è stata accolta dal consiglio direttivo Fiab e da ora in poi Messina Ciclabile diventa di fatto “Fiab Messina Ciclabile”. “E’ una notizia che accogliamo con grande soddisfazione – afferma il presidente di Messina Ciclabile Fabrizio Murè – e anche con un pizzico di orgoglio. E’ il riconoscimento per le nostre attività nella sensibilizzazione dei cittadini messinesi verso la bici come mezzo di mobilità urbana, una missione che si allinea a quella della Fiab a livello nazionale”.

Una rete nazionale per promuovere la mobilità ciclistica

Messina era una delle poche grandi città a non avere una associazione Fiab presente sul territorio. Fiab Messina Ciclabile si affiancherà in Sicilia ad associazioni Fiab già presenti a Palermo, Catania, Gela e Trecastagni. “Far parte di Fiab – chiarisce Giuseppe Saija, segretario dell’associazione – significa poter contare sul supporto e sulle esperienze di altre realtà presenti sul territorio nazionale, oltre che sul coordinamento della federazione stessa. Dobbiamo a Fiab, tanto per fare un esempio, il riconoscimento da parte dell’Inail dell’infortunio in itinere sul percorso casa-lavoro in bici, e altre iniziative di promozione della mobilità ciclistica in sede legislativa, cosa che nessuna associazione territoriale potrebbe fare in maniera isolata”.

I vantaggi per chi si iscrive a Fiab Messina Ciclabile

“Concretamente – continua Saija – questo significa che chi si iscrive a Messina Ciclabile, si iscrive alla Fiab, e con la tessera Fiab ottiene ad esempio una polizza assicurativa per la responsabilità civile in caso di danni a terzi quando si va in bici. Ma soprattutto, entriamo a far parte di una grande rete e a inserirci nel calendario degli eventi che vengono proposti ogni anno in tutte le città italiane. Tra tutti, mi piace ricordare “Bimbimici” che si tiene abitualmente a maggio, per trasmettere anche ai più piccoli il gusto e gli accorgimenti di sicurezza per pedalare in città”. Per informazioni su iscrizione a Fiab Messina Ciclabile, www.fiabmessina.it.

