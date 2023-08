Messina. Cinghiale devasta i rifiuti di un condominio per nutrirsi VIDEO - Tempostretto

La segnalazione: "Una situazione assurda che si ripete ogni sera in un condominio di Tremonti"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei mettere in evidenza il disagio ormai presente in modo quotidiano causato dalla presenza di un cinghiale in un condominio di Tremonti il quale ogni sera devasta la zona addetta alla raccolta differenziata, buttando giù i mastelli per nutrirsi degli avanzi. Questo genera disagi sia per quanto riguarda il buttare la spazzatura, sia per lo scempio che ne deriva, oltre che risultare indecoroso anche per l’igiene del condominio. Allego video di ciò che avviene ogni sera, modificato per una questione di privacy solo nell’audio”.

Continua il lettore: “La guardia forestale e altre forze ordine sono state allertate ma ad oggi nessun provvedimento è stato preso per bloccare o arginare il problema. Come si può ben comprendere a questa situazione va posto rimedio nel più breve tempo possibile, anche per motivi di sicurezza”.