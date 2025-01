Messina. Oggi Cissè si presenta alla città

Appuntamento oggi pomeriggio al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca

Ieri il primo saluto alla squadra, al Marullo di Bisconte. Oggi pomeriggio l’amministratore delegato del gruppo Aad Invest, Doudou Cissè, che ha rilevato il Messina, si presenterà alla città, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

“Riportare il club in alto nel calcio italiano garantendo stabilità finanziaria, sviluppo delle infrastrutture e rafforzamento del suo radicamento nella comunità locale” – sono le sue prime parole -. “Siamo orgogliosi di contribuire al rilancio dell’Acr Messina, un club che incarna la storia[…] Questo progetto è in linea con il nostro impegno per la creazione di un ecosistema sportivo sostenibile[…] Acr Messina ha un potenziale eccezionale e non vediamo l’ora di lavorare[…] per un futuro luminoso”. Qui è possibile leggere il comunicato integrale in inglese.