"Messina città della musica e degli eventi", la Giunta approva un piano da 500mila euro - Tempostretto

Sì all'aggiornamento del piano promozionale in vista degli eventi natalizi e a sostegno dell'economia del territorio

MESSINA – Musica, cultura e marketing territoriale insieme per sostenere le imprese e il commercio del territorio. L’amministrazione comunale approva il piano promozionale “Messina città della musica e degli eventi”. Con una delibera, la Giunta Basile mette il sigillo a una serie di iniziative natalizie, con un impegno di 500mila euro e un aggiornamento del progetto già avviato. Si punta a coniugare la “valorizzazione del patrimonio musicale e artistico-culturale con quello delle produzioni messinesi: ricettività turistica, ristorazione, artigianato, enogastronomia”.

Si legge nella delibera che l’obiettivo è “quello di promuovere il ruolo degli eventi come strumenti strategici del marketing e della comunicazione per le imprese della Pmicard (contributo una tantum a sostegno degli operatori economici colpiti dalla crisi economica, n.d.r.)”.

E ancora: si punta a “capitalizzare i vari tipi di impatto che l’organizzazione di un evento produce sul territorio ospitante e l’importanza crescente per via della loro capacità di attrarre pubblici distanti”. Si lavora dunque per “diffondere e migliorare l’immagine in tempi brevissimi, attirare investimenti, attivando veri e propri processi di rigenerazione economica”. Tra gli scopi, anche quello di valorizzare artisti e band emergenti.

Il programma di Natale 2022

IL NATALE TRA ARTE E CULTURA

Esibizioni giovani musicisti, band emergenti e deejay set;

“Performance art”: installazione artistiche, arte digitale, design sostenibile, teatro immersivo, arti interattive, musica e spettacoli itineranti;

Mercatini di Natale nelle piazze e isole pedonali e siti di interesse

Eventi con artisti di strada e collettive d’arte

Mostre itineranti per esposizioni artistico-culturali fisiche temporanee

Notti culturali tematiche

IL NATALE DELLE ILLUMINAZIONI ARTISTICHE

Proiezioni di luci spettacolari a basso consumo facciate di Palazzo Zanca,

Duomo e campanile, Torre del Catasto, Piazza Unione Europea e aree

pedonali salvo variazioni legate ad esigenze tecniche e/o operative.

IL NATALE NELLE VILLE, NEI FORTI E NEI CASALI”

Ville, Casali e Forti eventi musicali e mercatini agroalimentare ed

artigianali

Nelle Chiese e nei siti di interesse (villaggi) verranno riproposti gli eventi

già previsti e opportunamente rimodulati nell’edizione precedente e

sospesi con decreto del 24 dicembre 2021. Tali eventi saranno integrati con

gli spettacoli previsti dal bando ministeriale delle Periferie, già

programmati dal Dipartimento servizi alla persona e alle imprese.

Saranno inclusi, inoltre, allestimenti di presepi storico-artistici e viventi, nonché all’interno dell’isola pedonale di Torre Faro eventi enogastronomici e spettacoli musicali e itineranti nonché artisti di strada.

