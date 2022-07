Messina. Clementino accende piazza Duomo, applausi per il rapper campano - Tempostretto

Migliaia di spettatori per l'ultimo appuntamento della rassegna #LiveMe

MESSINA – Non saranno stati i 7 mila di Achille Lauro, ma c’era comunque una piazza Duomo gremita di fan ieri sera per il concerto di Clementino, ultimo appuntamento della rassegna #LiveMe organizzata dal Comune. Il rapper, noto al grande pubblico per il ruolo di coach a “The Voice Senior” e conduttore di “Made in Sud”, non si è risparmiato rispondendo all’entusiasmo di un pubblico che lo ha accolto con affetto e calore. In scaletta tanti brani dal suo ultimo album “Black Pulcinella”, come “Sound of Napoli”, brani di apertura del concerto, o il singolo “Atm”. Ma non sono mancati i suoi brani più noti, come “Cos Cos Cos, “O’ Vient”, il sanremese “Quando sono lontano”, così come un omaggio in rap alla città di Messina. Cala così il sipario sulla rassegna #LiveMe, recupero dei concerti gratuiti in piazza saltati alla fine dello scorso anno a causa delle restrizioni per il Covid.