Messina. Coltiva droga in casa, arrestato 22enne - Tempostretto

Sette piante di cannabis indica. Poi denunciate due persone per furto di energia elettrica

In casa sette piante di cannabis indica, alte fino a due metri, lampade per mantenere il calore, sistema di ventilazione, prodotti per aumentarne la crescita e vario materiale per il confezionamento, tutto sequestrato.

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno rafforzato i controlli a Gazzi, Aldisio, Cep e Rione Taormina e arrestato un 22enne, posto ai domiciliari, per coltivazione di stupefacenti.

Nel corso dei controlli, inoltre, un uomo ed una donna sono stati denunciati per furto di energia elettrica perché, dopo verifiche con operatori Enel, è stata accertata la realizzazione, in casa, di un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Infine denunciate due persone perché alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.