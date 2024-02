La sospensione del servizio ha interessato l'area dal Viale Boccetta a piazza Castronovo

MESSINA – E’ stato completato l’intervento di riparazione previsto per la giornata di oggi in via Monsignor D’Arrigo. Amam comunica che i lavori sono stati portati a termine con successo e, dunque, dal Viale Boccetta a Piazza Castronovo l’erogazione idrica ha ripreso il suo corso.

L’azienda ricorda che i servizi di supporto ed assistenza restano attivi h24 al numero telefonico 090 3687711.