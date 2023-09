Messina. Con il maltempo Ganzirri s'allaga - Tempostretto

La segnalazione di un lettore e la necessità di interventi strutturali

MESSINA – Con il primo maltempo di settembre Ganzirri s’allaga. Così scrivevamo nell’agosto 2022: “L’attuale vetusto sistema di drenaggio delle acque non è più sufficiente. Da’altra parte, a Ganzirri la rete è mista e le acque bianche vanno a finire nella fognatura. Considerato che le colline intorno al lago grande sono state appesantite da diverse costruzioni, è inevitabile che, con le piogge, i tombini saltino allagando le strade”.

In generale, basta un po’ di pioggia e il villaggio s’allaga. Come ha più volte sottolineato, il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano, l’esigenza è quella di “realizzare interventi strutturali. L’acqua non defluisce, con tombini e condotte sottodimensionati rispetto alla popolazione di oggi e fatiscenti. Per questo sono i primi a saltare, creando bombe d’acqua. Sono tombini di 70 anni fa, quando la popolazione era inferiore. Oggi servono ingenti somme per mettere in sicurezza il territorio”.

