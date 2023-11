Messina. Concerto di Ligabue, tram fino a notte e bus navetta dedicati - Tempostretto

Servizi disponibili sia per recarsi al PalaRescifina sia per tornare a fine concerto

Giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre Luciano Ligabue canterà al PalaRescifina di Messina per due unici appuntamenti in Sicilia. Il tour nei palazzetti del rocker emiliano, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Riservarossa, apre le porte al più capiente Palazzetto dello sport della Città, adeguato al meglio dall’Amministrazione del sindaco Federico Basile per ospitare grandi eventi diversi dal contesto sportivo. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo, l’Associazione Development, Il Botteghino e GG Entertainment, in collaborazione con il Comune di Messina.

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “DEDICATO A NOI”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante altre sorprese che renderanno ogni concerto unico. Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “IL GRUPPO”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso). Entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti, “Dedicato a noi” è il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale.

INGRESSI E ORARI

Apertura porte: ore 18.45 fanclub barMario / ore 19.00 ingresso al pubblico

Apertura botteghino: ore 17.00

Inizio spettacolo: ore 21.00

Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza.

Come per tutte le manifestazioni pubbliche per agevolare il corretto svolgimento dei due concerti il sindaco Basile, a tutela della pubblica incolumità, ha disposto con ordinanza sindacale n. 252 del 27 novembre 2023 “il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale – nonché l’uso di spray al peperoncino – all’interno del palazzetto dello sport “PalaRescifina” e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, nonché la pratica del cd. “bagarinaggio”, ovvero, la compravendita abusiva di biglietti nel raggio di km 3 dalla perimetrazione esterna di detto Palazzetto, in occasione dei concerti di LUCIANO LIGABUE, in programma il 30 novembre 2023 alle ore 21 e il 1° dicembre 2023, sempre alle ore 21”.

I titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al Palazzetto dello sport hanno l’obbligo di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche dalle ore 16 di giovedì 30 novembre sino alle ore 02.00 di venerdì 1° dicembre; e dalle ore 16.00 di venerdì 1° dicembre alle ore 02.00 di sabato 2 dicembre 2023;

Vietato anche il commercio itinerante ovvero il posizionamento di venditori ambulanti lungo la perimetrazione esterna del PalaRescifina, comprese le vie limitrofe e lungo la bretella dello svincolo autostradale San Filippo; mentre è consentita la vendita di gadget e materiale promozionale esclusivamente da parte del personale autorizzato che compongono lo staff. Infine, il medesimo provvedimento sindacale autorizza l’utilizzazione di strumenti a diffusione acustica e fonica in deroga ai limiti acustici.

VIABILITÀ

A partire dalle ore 16.30 di giovedì 30 novembre e sino alle 03.00 di venerdì 1 dicembre e dalle 16.30 di venerdì 1 dicembre alle 03.00 del 2 dicembre sono stati disposti I DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO:

in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione di marcia mare-monte, in corrispondenza dell’accesso ad intersezione con via Sacra Famiglia;

in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, al fine di consentire il transito dei bus ATM;

lungo la via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e l’impianto “PalaRescifina”, per rendere possibile il percorso pedonale sul lato nord della strada; e consentire altresì il transito dei bus navetta messi a disposizione degli organizzatori da ATM; dello shuttle per i fruitori provenienti dal parcheggio Z.I.R.; dei veicoli dell’organizzazione del concerto; di ciclomotori, motocicli ed autovetture degli spettatori che, dotati di apposite contrassegno, potranno sostare nell’area di parcheggio di pertinenza del PalaRescifina, fino ad esaurimento della stessa. .

Inoltre, il provvedimento viabile ha previsto di dedicare per la sosta degli autobus provenienti da fuori Città, l’area di parcheggio “ospiti” (area verde) dello stadio “F. Scoglio” sino ad esaurimento della stessa area, oltre agli spazi di sosta lungo la via degli Agrumi, pressi Tribuna Stampa; mentre relativamente alla sosta di autoveicoli degli spettatori, dotati di apposito contrassegno, sono fruibili le aree di parcheggio “rossa” e “gialla” dello Stadio “, fino ad esaurimento delle stesse aree.

Servizi Atm

Sarà attivato un servizio navetta dedicato per raggiungere facilmente il PalaRescifina e sarà prolungato orario dei tram. Atm Messina ripropone il servizio di bus navetta per la tratta “Zir-PalaSport”, che consentirà a tutti coloro si recheranno al concerto di Ligabue di raggiungere il PalaRescifina in tutta comodità. Un servizio molto apprezzato dagli utenti in occasione dei concerti tenutisi a Messina la scorsa estate e che l’Atm Messina propone anche in questa occasione, al fine di consentire un regolare afflusso e deflusso del pubblico.

Il servizio navetta sarà a disposizione dalle 18:30, fino alle 21. Le navette saranno poi disponibili anche per consentire il deflusso del pubblico, in sicurezza a fine concerto. Per garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza e alleviare ulteriormente il peso sul traffico cittadino, saranno anche aumentate le corse del tram, che sarà attivo fino al totale deflusso del pubblico. Oltre alla navetta dedicata, sarà sempre possibile usufruire della Linea 1 Shuttle 100, secondo gli orari pubblicati sul sito di Atm spa (www.atmmessinaspa.it). Il biglietto ha il costo 4 euro e può essere acquistato nelle ricevitorie automatiche e i box Atm oppure tramite App.

PERCORSI CONSENTITI

AUTOBUS SHUTTLE ATM: Via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale), via Sacra Famiglia, via 1 A, via A. Celi.

CICLOMOTORI, MOTOCICLI E AUTOVETTURE DEGLI SPETTATORI: Via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio”, via degli Agrumi (strada arginale) lato sud (parte delimitata dal transennamento longitudinale);

PARCHEGGI

Le aree parcheggio limitrofe allo stadio “Franco Scoglio” di Messina indicate con i colori:

GIALLO (distante 10 min a piedi dagli ingressi); ROSSO (distante 10 min. a piedi dagli ingressi); VERDE (distante 10 min. a piedi dagli ingressi);

PARCHEGGIO INTERNO PALARESCIFINA (distante 1 minuto a piedi dagli ingressi).

I ticket sono acquistabili on line sul sito https://www.ilbotteghino.it/ligabue-indoor-tour-2023-dedicato-a-noi/?fbclid=IwAR2e2a5vLesGkNqgJTz8kSMwNcqm74WcRX0LGqCjQMUl9O1fbLT84ay7QRo