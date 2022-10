Messina. Consegnato un mezzo per il trasporto di persone con ridotta mobilità - Tempostretto

L'iniziativa di Pmg Società Benefit ha avuto il sostegno economico di una trentina di aziende

MESSINA – Un nuovo mezzo, attrezzato per il trasporto di persone con ridotta mobilità, è stato consegnato questa mattina a Palazzo Zanca. L’iniziativa di Pmg Società Benefit, svolta in collaborazione con la cooperativa sociale Cas Onlus di Messina e con il patrocinio del Comune, ha ricevuto il determinante sostegno di una trentina di aziende. “Una forma di economia solidale” l’ha definita il sindaco Federico Basile, presente alla consegna, per il quale “il contributo di queste 29 aziende deve essere un esempio”. “Un pezzo di ognuno – ha aggiunto il sindaco – fa tanto per qualcuno. Tante realtà hanno voluto dare un supporto importante alla città e noi le ringraziamo. Sicuramente ci saranno altre iniziative di questo tipo”. Un segnale positivo in una città che non si dimostra ancora a misura di disabile.