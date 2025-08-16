Messina. Controesodo, scatta il nuovo piano della viabilità

Le misure fino all'8 settembre da parte dell'amminitrazione comunale. E i controlli maggiori disposti dal Cov in Prefettura

MESSINA – Controesodo. Da oggi si corre ai ripari grazie a un piano della viabilità, comunica l’amministrazione comunale.

Pertanto, con ordinanza del servizio Mobilità urbana, n. 1049/2025, da oggi all’8 settembre, durante la fascia oraria 11 -16, sono istituiti, il senso unico di circolazione in direzione di marcia nord-sud in via Vittorio Emanuele II/viale della Libertà, nel tratto compreso tra viale Giostra e piazza Unità d’Italia, ad eccezione dei veicoli diretti agli imbarchi della Rada S. Francesco; e la direzione obbligatoria a destra in viale della Libertà, direzione di marcia sud – nord, ad intersezione con il viale Giostra, al fine di consentire, esclusivamente, l’immissione nel cosiddetto “serpentone” della Rada per le operazioni di imbarco, prevedendo la svolta continuativa dal viale della Libertà (direzione sud – nord) per l’immissione nel suddetto serpentone della Rada San Francesco.

Inoltre, sempre da oggi all’8 settembre, durante le 24 ore giornaliere, sono consentite le direzioni destra e sinistra nella carreggiata centrale del viale Giostra, direzione di marcia monte-mare, ad intersezione con il viale della Libertà; e vigerà il divieto di fermata sul lato ovest di via Campo delle Vettovaglie, nel tratto compreso tra via L. Rizzo e via A. Valore (inizio pista ciclabile).

Sempre da sabato 16 agosto all’8 settembre 2025, con provvedimento n. 1051/2025, sono state adottate limitazioni per regolamentare la viabilità all’interno del parcheggio a raso “Campo delle Vettovaglie”, al fine di consentire la realizzazione di un’area “bivalente” destinata all’accumulo delle autovetture in attesa di imbarco, della larghezza di 12 metri.

La gestione per le operazioni di accesso, attesa e successivo imbarco, sarà a cura e con personale della società “Bluferries”, che dovrà vigilare sull’eventuale invasione da parte delle autovetture in attesa di traghettare, nell’area destinata alla sosta pubblica, al fine di non intralciare l’uscita dei veicoli dal parcheggio. E consentire in sicurezza l’accesso delle autovetture provenienti dalla via L. Rizzo. Relativamente poi agli stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili, attualmente nella parte ovest del parcheggio, saranno trasferiti nella parte est dell’area dello stesso parcheggio a raso.

Le decisioni del Cov in Prefettura

Nel frattempo, nei giorni scorsi si è riunito il Cov, Comitato operativo viabilità, in Prefettura.

In particolare, “si è posta l’attenzione su:

intensificazione dei servizi a cura della Polizia stradale finalizzati a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose;

finalizzati a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose; pronta disponibilità delle squadre antincendio del Cas ,quale gestore della rete autostradale, soprattutto nelle tratte a maggiore affluenza e, inoltre, previsione di chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti – ove non necessari – di corsie. Per i cantieri che dovranno necessariamente operare, si è invitato detto gestore ad assicurare il presidio di personale dedicato anche per favorire la fluidità del traffico;

,quale gestore della rete autostradale, soprattutto nelle tratte a maggiore affluenza e, inoltre, previsione di chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti – ove non necessari – di corsie. Per i cantieri che dovranno necessariamente operare, si è invitato detto gestore ad assicurare il presidio di personale dedicato anche per favorire la fluidità del traffico; intensificazione dei servizi della Polizia locale sulla viabilità anche con il supporto assicurato dalla Polizia metropolitana ;

sulla viabilità anche con il supporto assicurato dalla ; chiusura, ove possibile, anche dei cantieri amovibili dell’ Anas , che potrebbero creare intralcio alla circolazione sulle strade statali; l’azienda ha precisato inoltre che, allo stato attuale, tutte le strade statali della provincia, anche se parzializzate e/o con impianto semaforiche, sono transitabili;

, che potrebbero creare intralcio alla circolazione sulle strade statali; l’azienda ha precisato inoltre che, allo stato attuale, tutte le strade statali della provincia, anche se parzializzate e/o con impianto semaforiche, sono transitabili; tempestiva informazione all’utenza sia da parte del Cas che dell’ Anas in merito ad ogni potenziale criticità rilevata sulle proprie arterie mediante idonea ed apposita segnaletica, sui pannelli a messaggio variabile e attraverso comunicazioni speditive tramite media e social;

che dell’ in merito ad ogni potenziale criticità rilevata sulle proprie arterie mediante idonea ed apposita segnaletica, sui pannelli a messaggio variabile e attraverso comunicazioni speditive tramite media e social; incremento del numero delle corse dei traghetti, sia su Tremestieri che sugli altri approdi cittadini, come negli anni passati, per favorire una maggiore fluidità del traffico, da parte delle compagnie di navigazione ;

; predisposizione da parte del Comune di Messina di idonea segnaletica – già approntata – per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo), sia per indirizzare i veicoli per il rientro nel Continente (controesodo);

coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa italiana per fornire, qualora necessario, supporto e generi di conforto agli automobilisti nel caso di eventuali situazioni di criticità in città, interventi, questi, peraltro, già previsti dalle compagnie di navigazione nelle zone di attesa presso gli imbarcaderi”.

