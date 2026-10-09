Messina, controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti: cinque persone denunciate

La Sezione Ambientale della Polizia Municipale intensifica i controlli in diverse zone della città. Decisive anche le immagini del sistema di videosorveglianza MeSmart

Prosegue l’attività di controllo della Polizia Municipale di Messina, diretta dal comandante Giovanni Giardina, nell’ambito delle azioni di contrasto ai reati ambientali e all’abbandono illecito di rifiuti, con l’obiettivo di tutelare il territorio e salvaguardare il decoro urbano. Nel corso di questa settimana, la Sezione Ambientale, coordinata dal commissario Giovanni Iacono con il supporto dell’ispettore capo Cosimo Petitto, ha condotto una serie di interventi che hanno consentito di individuare cinque persone ritenute responsabili di episodi di abbandono di rifiuti in diverse aree del territorio comunale. Per tutti e cinque è stata inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato contestate.

In particolare, in piazza Lo Sardo, già piazza del Popolo, l’identificazione del responsabile è stata possibile grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza MeSmart. Altri interventi hanno riguardato via XXIV Maggio, dove è stato individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti indifferenziati sul marciapiede; la zona di Giostra, dove una donna è stata identificata in flagranza mentre abbandonava rifiuti; e via Seminario Estivo, isolato 13, dove gli agenti hanno accertato un ulteriore episodio di abbandono di rifiuti su suolo pubblico. A queste operazioni si aggiunge quella nella zona di Santa Cecilia, dove è stato identificato l’uomo ritenuto responsabile dell’abbandono di rifiuti sul marciapiede. Per l’interessato è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per un’ipotesi di reato ambientale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario. È stata inoltre prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, secondo quanto contestato nell’ambito dell’intervento.

Le attività si inseriscono nel più ampio programma di vigilanza e contrasto agli illeciti ambientali portato avanti dalla Polizia Municipale, con l’obiettivo di prevenire comportamenti che compromettono la pulizia degli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. Il sindaco Federico Basile esprime apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti della Sezione Ambientale della Polizia Municipale, sottolineando l’importanza di un’azione di controllo costante ed efficace per contrastare gli illeciti e tutelare il territorio.

“La tutela dell’ambiente e del territorio passa anche attraverso un’attività di vigilanza puntuale e continuativa. L’individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti e l’applicazione delle misure previste dalla normativa rappresentano strumenti importanti per contrastare comportamenti incivili e rafforzare il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole e la tutela degli spazi pubblici sono elementi fondamentali per la convivenza civile. Per questo continueremo a sostenere e rafforzare le attività di controllo e prevenzione, con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano e garantire una migliore qualità della vita per tutta la comunità”, dichiara il sindaco Basile.

L’assessora Liana Cannata, con deleghe al Decoro e alle Politiche ambientali evidenzia il valore degli interventi per la salvaguardia della pulizia e della vivibilità cittadina. “Il decoro urbano è un bene comune che richiede attenzione, responsabilità e collaborazione da parte di tutti. L’abbandono dei rifiuti danneggia l’immagine della città e compromette la qualità degli spazi condivisi. Per questo è fondamentale proseguire con le attività di controllo e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di comportamenti rispettosi dell’ambiente e delle regole, contribuendo insieme a mantenere Messina più pulita e vivibile”, sottolinea l’assessora Cannata.

Un contributo importante è assicurato anche da MessinaServizi Bene Comune, che interviene per la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino delle condizioni di pulizia e decoro delle aree interessate. Il lavoro della società si affianca così all’attività di controllo della Polizia Municipale, contribuendo a restituire decoro e fruibilità agli spazi pubblici e a migliorare la vivibilità cittadina.