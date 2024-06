Messina. Controlli gratuiti della vista, ecco come prenotarsi

Prenotazioni aperte per le visite in programma il 1. e l'8 luglio

Al via ‘La prevenzione non va in vacanza’, la campagna estiva di esami gratuiti della vista promossa e finanziata dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – Iapb Italia Onlus e attuata a livello territoriale dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Messina.

A Messina prenotazioni aperte per i controlli che si faranno i primi due lunedì di luglio (1 e 8 luglio), nella sede dell’Unione, in via Santa Cecilia 98, telefonando al numero 090.2938637 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.

L’estate è una stagione dove gli occhi vengono messi a dura prova ed è opportuno prendersene cura e conoscere le buone abitudini per ripararsi dall’esposizione ai raggi solari e non solo.

Angelina Benvegna, consigliera sezione Uici Messina spiega il valore dell’iniziativa: “È una campagna utile per accedere a esami oculistici gratuiti, ma che vuole sensibilizzare anche sull’importanza di prendersi cura della propria vista e conoscere quali accorgimenti e buone pratiche sono in grado di salvaguardare gli occhi, per prevenire diverse malattie oculari”.

“In estate, in particolare – spiega Benvegna – bisogna stare molto attenti ai rischi che derivano da un’eccessiva esposizione, in vacanza al mare o in montagna. È importante, inoltre, tutelare la vista dei più piccoli. Buona norma – osserva la consigliera dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti di Messina – è quella di indossare occhiali da sole che siano certificati; portare un berretto con visiera e bere tanto per evitare un’eccessiva disidratazione che riguarda anche gli occhi. E poi consigliabile evitare di uscire durante le ore più calde della giornata”.

Dei pericoli di un’eccessiva esposizione al sole, parla Giuseppe Ruggieri, medico oculista, direttore dell’ambulatorio oculistico Uici di Messina, “la campagna – dice – si articola in due ambiti: uno che riguarda le patologie che possono manifestarsi per un’eccessiva esposizione alla luce solare, e quindi malattie che riguardano la retina e la macula, in particolare, la parte centrale più nobile e delicata della retina della vista, nel senso dei 10/10 pieni. L’altro ambito riguarda la prevenzione. Utilizzare dei buoni occhiali da sole, va insieme all’evitare di rivolgere lo sguardo direttamente verso il sole e le fonti di illuminazione eccessiva. La prevenzione – aggiunge Ruggieri – riguarda, inoltre, la buona cura delle patologie preesistenti e di quelle che potrebbero nascere, pensiamo al diabete o all’ipertensione e a diverse altre patologie.

Ovviamente questo comportamento non deve riguardare solo il periodo estivo. La prevenzione è importante tutto l’anno. Penso ad esempio al glaucoma, dove è assolutamente indispensabile controllare la pressione oculare per evitare i danni futuri di questa patologia”.