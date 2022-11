Messina. Controlli in centro nella notte di Halloween: 4 arresti e 2 denunce - Tempostretto

Reati contro la persona e il patrimonio

MESSINA – Nel corso del fine settimana, i carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno intensificato la vigilanza nel territorio di giurisdizione, in particolare nel centro cittadino e nella zona settentrionale di Castanea delle Furie e Ganzirri. Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada, segnalato 6 persone alla Prefettura di Messina perché trovate in possesso complessivamente di 20 grammi di droga tra crack, cocaina e marijuana per uso personale e controllato oltre 60 persone e 40 autoveicoli.

Due denunce

Un 30enne messinese è stato segnalato alla Procura per “invasione di terreni e di edifici” in quanto dagli accertamenti è risultato che aveva occupato un’area demaniale senza alcuna autorizzazione. Gli stessi militari hanno segnalato l’uomo poiché è stato trovato con 2 grammi di marijuana detenuta per uso personale. Inoltre, un 37enne originario del quartiere di Camaro è stato denunciato per ricettazione, poiché, sottoposto alla perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di alcune grate in ferro risultate provento di furto.

Eseguiti quattro ordini di carcerazione

Infine i carabinieri delle stazioni di Messina Principale, Camaro ed Arcivescovado durante i controlli hanno dato esecuzione a quattro distinti ordini di carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti, tutti messinesi, di età compresa tra i 37 ed i 54 anni, condannati ad espiare pene detentive in regime di arresti domiciliari e custodia carceraria per reati contro la persona ed il patrimonio. Ancora, è stata data esecuzione, ad un’ordinanza di detenzione domiciliare nei confronti di un 66enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto colpevole di inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione cui era sottoposto.