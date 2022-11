Messina. Controlli tra piazza Antonello e piazza Cairoli, 5 denunciati dai carabinieri - Tempostretto

Eseguiti anche due ordini di carcerazione per espiazione pena

MESSINA – Piazza Antonello e Piazza Cairoli, nonché le zone più periferiche a ridosso di viale Europa, sono state oggetto di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia Messina Centro. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina perché trovate in possesso di oltre 32 grammi complessivi di marijuana per uso personale.

I controlli sulla circolazione

Controllati 53 veicoli ed oltre 60 persone. I carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Messina due persone, di 25 e 46 anni, trovate in possesso di coltelli di genere vietato, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Altri due conducenti sono stati denunciati per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, in quanto, controllati verosimilmente in stato di ubriachezza, hanno rifiuto il previsto accertamento sanitario; un 22enne è stato deferito per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, poiché dall’impianto stereo installato sulla propria autovettura diffondeva musica ad alto volume tale da provocare rumori molesti.

Nel corso dei servizi, i militari hanno altresì dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione disposti dall’autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti, messinesi, di 43 e 27 anni, condannati ad espiare pene detentive in regime di custodia carceraria per reati predatori ed inerenti allo spaccio di stupefacenti.