Messina. Conversazioni d'arte in Sicilia con la Soprintendenza - Tempostretto

MESSINA – Un’occasione di confronto sul patrimonio culturale isolano. Le giornate di studio Conversazioni d’arte in Sicilia, organizzate dalla Soprintendenza di Messina a partire dal 2018 con l’intento di riunire i funzionari delle Soprintendenze, dei musei e dei Parchi siciliani per renderne note le attività di studio e ricerca svolte negli istituti regionali, sono diventate un appuntamento fisso. Nell’ambito della manifestazione Maggio dei libri, mercoledì 24 maggio, alle ore 16, nell’ex cappella del Buon

pastore della Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Messina, introdotti dalla soprintendente di Messina, architetta Mirella Vinci, interverranno la professoressa Katja Ingoglia, l’architetto Luciano Marabello e il professore Giampaolo Chillè. In primo piano la presentazione del Quaderno delle giornate di studio Conversazioni d’arte in Sicilia 3,

Si tratta del risultato del terzo ciclo di incontri realizzato dalla Soprintendenza nel maggio 2022.

Prendendo spunto dall’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali propria degli organi di tutela siciliani, gli incontri hanno riguardato aspetti e problemi di archeologia, storia dell’arte e dell’architettura in Sicilia.

Sono stati coinvoplti specialisti delle Soprintendenze di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, del Museo regionale di Messina, del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e del Parco archeologico e paesaggistico di Catania: Gaetano Bongiovanni; Valeria Bottari; Virginia Buda; Rocco Burgio; Valentina Caminneci; Carmela Cappa; Roberta Civiletto; Elvira D’Amico; Ciro D’Arpa; Rita Ferlisi; Maria Katja Guida; Stefania Lanuzza; Alessandra Migliorato; Sabrina Pandolfo; Elena Pezzini; Maria Ravesi; Paolo Russo; Carlo Vivirito.