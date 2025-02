Altre due perdite segnalate nella rete idrica colabrodo di Messina. Aggiornamento Amam: "Riparata"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Grossa perdita con pittoresco zampillo di acqua potabile in via croce Rossa n 59, che si aggiunge a quella già segnalata nella stessa via al numero 73, mai aggiustata”.

Giriamo la segnalazione al presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, che ci comunica (ore 19 di oggi) che è stata riparata.