Messina. Cordoli sul viale San Martino, c'è chi parcheggia lo stesso... FOTO - Tempostretto

Ogni piccolo spazio è buono per sostare

MESSINA – Cordoli o meno, sul Viale San Martino c’è chi continua a ignorare, consapevolmente o meno, il divieto di sosta 0-24. In sintesi: a bordo strada non ci si può fermare, in nessun tratto del viale, ma molti continuano imperterriti a farlo. Lo testimoniano le ennesime foto scattate nel corso della mattinata di oggi, 12 settembre, con auto, furgoncini e furgoni fermi sia nei tratti in cui il cordolo viene momentaneamente “sospeso”, spesso in prossimità di accessi agli edifici (e con tanto di divieto di sosta apposto sui portoni), sia dove il cordolo non c’è affatto, all’interno dell’area che diventa pedonale dal venerdì alla domenica.

Insomma: fermarsi sul viale sembra qualcosa di viscerale per alcuni cittadini, profondamente radicato nel proprio io. E il rischio è che nessun cordolo potrà fermarlo. D’altronde lo stesso vicesindaco Salvatore Mondello, durante la commissione di lunedì 11 settembre, ha spiegato come il cordolo sia più un’arma “educativa” che uno scudo per proteggere i ciclisti. L’assessore alla Mobilità ha dichiarato: “Se tra dieci anni saremo tutti civili li toglieremo, anche a me piacerebbe non vederli perché è una sconfitta per la città”. Basteranno dieci anni? Restiamo speranzosi.