Messina. Corsia preferenziale occupata da auto - Tempostretto

La segnalazione. L'abitudine di parcheggiare sulla corsia riservata al transito degli autobus riduce l'efficienza del trasporto pubblico

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Cordoli subito, inciviltà messinese. Via Garibaldi”.

In effetti, la corsia preferenziale di Via Garibaldi tra la prefettura e Viale Giostra è costantemente occupata da auto parcheggiate irregolarmente. Questo comportamento rallenta il percorso degli autobus che, come dimostrano i cordoli installati in Corso Cavour, trarrebbero, invece, molto vantaggio dal transitare in corsie dedicate e protette. Il tutto a beneficio di un servizio di trasporto pubblico più efficiente e, per conseguenza, di una migliore qualità della vita.