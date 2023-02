Messina. Cripta del Duomo, lavori aggiudicati - Tempostretto

A una società di Macerata. Dal momento della consegna dureranno sei mesi

Sarà la Ldr di Macerata a realizzare i “lavori di messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione della Cripta del Duomo di Messina”. La società marchigiana si è aggiudicata l’appalto offrendo un ribasso del 27,981 % su un importo a base d’asta di 303.600 euro (di cui 20.802 per oneri di sicurezza), per un importo contrattuale di 224.470 euro, oltre iva del 10 %.

Alla gara, bandita dal Comune di Messina, avevano partecipato ventidue operatori economici.

Il comitato per la cripta

Il nostro giornale, in prima linea l’editore Pippo Trimarchi, ha prima sponsorizzato le votazioni per “I luoghi del cuore” e poi, sull’onda del 15esimo posto nazionale, tramite la costituzione di un comitato apposito, ha tessuto contatti con le istituzioni fino ad arrivare al finanziamento regionale di 524mila euro, nello scorso aprile, grazie alla sinergia con gli assessori Marco Falcone e Alberto Samonà. Il progetto esecutivo, che porta la firma della soprintendente Mirella Vinci, dell’arch. Rocco Burgio, dalla dott. Stefania Lanuzza e dall’ing. Salvatore Stopo, era stato validato il 5 aprile dal responsabile unico del procedimento, l’arch. Andrea Milici.

A ottobre era stato pubblicato il bando, ora l’aggiudicazione. Dal momento della consegna dei lavori, la durata prevista è di 180 giorni consecutivi, cioè sei mesi.

Il progetto

Gli interventi previsti “tendono all’eliminazione di tutte le situazioni di degrado delle decorazioni e dei fregi architettonici della cripta, nonché alla ricollocazione del pavimento storico ed alla realizzazione di un percorso di visita sollevato tramite passerella metallica ed abbattimento delle barriere architettoniche per permettere la completa fruizione degli spazi”.

Il progetto prevede le seguenti lavorazioni: • consolidamento e pulitura dell’apparato decorativo; • ricollocazione dei pavimenti storici; • trattamento dei rivestimenti murari; • montaggio di passerella metallica per realizzazione del percorso di visita; • montaggio di servoscala per abbattimento barriere architettoniche.

