 Messina. Crollo in via delle Carceri, "segnalare interruzione e intervenire subito"

Redazione

giovedì 30 Ottobre 2025 - 12:45

La richiesta del vicepresidente della IV Circoscrizione, Nicola Lauro, per "evitare blocchi e ingorghi"

MESSINA – Il vicepresidente della IV Circoscrizione, Nicola Lauro, auspica un intervento urgente per il ripristino del manto stradale crollato in via delle Carceri. “Nell’attesa – sottolinea l’esponente di Forza Italia – è opportuno che l’interruzione viaria sia segnalata a distanza, in modo da evitare blocchi e ingorghi per gli automobilisti che apprendono dell’interruzione solo quando si trovano davanti all’ostacolo”.

“È una situazione che si ripete a distanza di cinque mesi – prosegue Lauro – e ciò rende tutto ancora più grottesco. Comprendiamo che l’amministrazione comunale è molto attenta ai cantieri di ridisegno urbano in diversi punti del centro, a cominciare da piazza Cairoli, ma i grandi progetti vanno di pari passo con la manutenzione ordinaria di spazi e vie, che continuano a rimanere in condizioni vetuste o con interventi realizzati alla meno peggio”, conclude il vicepresidente della IV Circoscrizione.

