Messina. Cede la strada, chiusa via delle Carceri

Collega piazza Basicò a via Rocca Guelfonia, chiusa un'alternativa da via XXIV Maggio a viale Boccetta

La strada ha ceduto e si è resa necessaria la chiusura. Non è transitabile da qualche ora via delle Carceri, che collega piazza Basicò a via Rocca Guelfonia, l’alternativa alta per muoversi da via XXIV Maggio verso viale Boccetta.

Senza alcun preavviso né segnalazione, chi saliva da piazza Basicò o scendeva da via Dina e Clarenza ha trovata la strada sbarrata, con l’unica possibilità di tornare indietro.

La strada resta chiusa in attesa degli interventi tecnici necessari per valutare l’entità del danno e procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione.