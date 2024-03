Messina. Da lunedì via ai lavori sulla rete idrica, si inizia da Quartiere Lombardo e Americano

Appalto da 21 milioni del Pnrr

Venerdì il quarto distacco dei cinque previsti all’acquedotto Fiumefreddo. Ma la notizia è anche un’altra: da lunedì 18 marzo inizierà il lungo percorso per la sostituzione di 150 km di condotta terziaria, con un appalto di 21 milioni dal Pnrr, da Gazzi all’Annunziata. Si partita con i primi microcantieri dal quartiere Lombardo o dal quartiere Americano.

E’ stato il sindaco Federico Basile a lanciare la notizia dei microcantieri: “Vorrei sottolineare che sembra tutto normale ma non lo è, perché nessuno sta facendo interventi simili. C’è un’altra notizia, lunedì mattina partiamo con i lavori del Pnrr. L’avevamo annunciato, si partirà col cantiere da 21 milioni, con 150 km di terziaria da Gazzi all’Annunziata che saranno sostituiti. Si finirà entro marzo 2026. Individueremo delle zone che comunicheremo via via, l’idea è di partire dal quartiere Lombardo o dal quartiere Americano. Saranno Micro-cantieri che genereranno disagi limitati a piccole aree”.