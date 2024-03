Messina. Da oggi anche il parcheggio La Farina è automatico FOTO

Accesso e uscita con sbarre elettroniche, niente più gratta e sosta

MESSINA – Un nuovo cartello all’ingresso, “Parcheggio La Farina”, e da oggi è tutto automatico, così come avviene al Cavallotti e a Villa Dante. Ingresso con il lettore di targhe per abbonati, auto elettriche e ibride (purché le targhe siano registrate nel sistema Atm). C’è anche il dispositivo che indica quanti posti liberi ci sono, utile perché quando il parcheggio è al completo non si perde tempo ad entrare.

Niente più gratta e sosta, viste le casse automatiche all’interno, e non varranno i pass residenti. Attualmente non si potranno utilizzare neanche le app ma l’iter per i vari protocolli è già stato avviato e a breve si potranno tornare a usare per pagare. Le tariffe sono quelle delle strutture dei parcheggi di interscambio (1 euro un’ora, 5 euro dalle 7 alle 15 o dalle 13 alle 21, 9 euro l’intera giornata).

Chi ha pass disabili può ricevere assistenza

Il parcheggio, entro due settimane, sarà dotato anche di defibrillatore e sarà “cardioprotetto”. I possessori di pass per invalidi possono accedere contattando l’operatore Atm tramite il pulsante Help presente nelle colonnine. Il servizio è attivo tutti i giorni h24.

Le tariffe

Le tariffe sono identiche a quelle già in vigore al “Cavallotti” e “Villa Dante”: la tariffa oraria è di € 1,00 tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00; la tariffa notturna € 2,00 dalle 21.00 alle 7.00; tariffa mezza giornata € 5,00, dalle 7.00 alle 15.00 oppure dalle 13.00 alle 21.00; tariffa giornaliera € 9,00, tutti i giorni h 24; tariffa 3 giorni € 25,00 (senza limiti di orario); tariffa 7 giorni € 55,00 (senza limiti di orario)