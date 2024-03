Messina. Da oggi sei tram in servizio, frequenza di passaggio scesa da 20 a 17 minuti

Diminuisce l'attesa alle fermate

Da oggi le vetture in servizio del tram sono sei, con la frequenza di passaggio che è scesa da 20 a 17 minuti. A Pasqua, questa la nuova previsione, dovrebbe arrivare il sesto mezzo rinnovato, con la possibilità di metterne in linea sette (ce n’è ancora uno non rinnovato) e diminuire ancora la frequenza di passaggio a 15 minuti.

Sempre da oggi sono modificate le linee 24 e 20, che saranno potenziate dalle linee 20 bis e 24/; e saranno aggiornati gli orari della linea 16/ (Piazzale Todaro – Gravitelli), che ha anche una corsa in più. La linea 24, che serve la Panoramica e il Papardo e quotidianamente accoglie a bordo una fetta importante della popolazione universitaria che deve raggiungere il polo Papardo, arriverà in centro città, prolungando il percorso dal Museo regionale di Messina fino alla Stazione centrale in tutte le corse, e non solo in determinate fasce orarie come avviene attualmente, facilitando così in maniera significativa gli spostamenti degli universitari.

Il nuovo percorso della linea 24 si snoda nel seguente modo: Papardo – Panoramica – Terminal Museo, con proseguimento fino a Piazza Cairoli e arrivo alla Stazione centrale. Nel percorso inverso la nuova linea 24 passerà da via T. Cannizzaro, Corso Cavour, viale della Libertà, Museo, Panoramica e Papardo. La frequenza sarà di 35 minuti, inferiore a quella attuale nonostante il prolungamento del tragitto. La linea 24 sarà inoltre integrata dalla linea 24/, che collegherà C/da Badessa e C/da Serri (Papardo) con il Terminal Museo passando dalla litoranea, con una maggiore offerta di trasporto pubblico locale in quella porzione di territorio particolarmente popoloso.

Sempre da oggi potenziati i collegamenti tra il centro, la zona di San Licandro e l’Annunziata. La linea 20 (San Licandro – Annunziata alta) parte dal Cavallotti a arriverà a San Licandro, passando dal corso Cavour, via Garibaldi e viale Giostra e proseguirà fino a via P. Nenni (Annunziata) e viene potenziata dalla linea 20 bis, che passerà da corso Cavour, via Garibaldi e viale Boccetta e proseguirà fino a via P. Nenni (Annunziata).

L’integrazione delle linee 20 e 20 bis consentirà, nelle fermate in comune, di avere una frequenza di 40 minuti, con un abbattimento dei tempi di attesa, che fino a ieri – con la sola linea 20 – era di un’ora e un quarto.

