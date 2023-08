Messina. Da "Salirò" a "Cohiba", Daniele Silvestri a Capo Peloro - Tempostretto

Appuntamento il 17 agosto con il mondo musicale poliedrico dell'artista romano

MESSINA – Poliedrico. Ironico e polemico. Divertente e impegnato. Leggero e profondo. Romano e cosmopolita. Politico ma con uno sguardo profondo sul privato. Con venature esistenziali ma attento al sociale. Nel 2024 saranno trent’anni di carriera per Daniele Silvestri. Un artista che spicca per la varietà musicale dei suoi dischi e il gioco travolgente di parole, lontano da etichette e cliché. Dopo un’incursione a Torre Faro negli anni Novanta, il cantautore torna a Messina giovedì 17 agosto nella nuova arena Capo Peloro, alle 21. Il tutto per la rassegna “Messina città della musica e degli eventi”.

Classe 1968, Silvestri ha appena pubblicato il decimo album, “Disco X”. E, da “Argentovivo” e “A bocca chiusa” a “Il mio nemico”, “Salirò” e “Cohiba”, la serata messinese sarà un viaggio musicale tra passato e presente, con la sua tradizionale band:

Piero Monterisi – batteria

Gabriele Lazzarotti – basso

Daniele Fiaschi – chitarre

Gianluca Misiti – tastiere

Duilio Galioto – tastiere e cori

Marco Santoro – fagotto, tromba e cori

Jose Ramon Caraballo Armas – percussioni, tromba e cori.

Ritmi incalzanti e versi corrosivi, oltre a collaborazioni con più generazioni di artisti, caratterizzano il repertorio del cantante, in un accattivante mescolamento di generi musicali.

La possibile scaletta

Possibili alcune variazioni rispetto a queste canzoni.

Intro X (registrato)