Daniele Silvestri a Messina per il tour di presentazione del suo decimo album - Tempostretto

Il cantautore romano si esibirà all'Arena Capo Peloro il 17 agosto

MESSINA – Dopo quello di Massimo Ranieri, annunciato ieri, ecco un altro concerto all’Arena Capo Peloro: Daniele Silvestri si esibirà nello spazio dell’ex Sea Flight per la rassegna “Messina Città della musica e degli eventi”. Il cantautore romano è tornato sulla scena discografica con “Disco X”, il suo decimo album in studio a distanza di 4 anni da “La Terra sotto i piedi” (premiato con la Targa Tenco per la Miglior Canzone dell’Anno con “Argentovivo”). Silvestri si è immerso totalmente nelle storie ed è da qui che parte “Disco X”, nato inevitabilmente come un’incognita, che pian piano ha preso forma e suono. “X” quindi come dieci, ma anche come qualcosa di non meglio specificato o in qualche modo misterioso.

Perché Silvestri ha la capacità di non percorrere mai il tracciato del prevedibile, che si tratti di mettere insieme suoni o parole, che si tratti di scegliere le collaborazioni, o di come far nascere le canzoni. E “Disco X” è un po’ il manifesto della sua arte, imprevedibile, sfaccettata, attuale, romantica, ironica. Così il disco, composto in parte sotto gli occhi del pubblico chiamato ad assistere al processo creativo degli stessi brani durante l’ultimo tour dell’artista, è una raccolta di canzoni – undici tracce alla luce del sole, più una nascosta– che alla fine si sono scelte da sole per diventare poi inseparabili, nonostante provenienze decisamente diverse e distanti.

Due i concerti del tour “Estate X” in Sicilia

Zafferana 16 agosto Anfiteatro Falcone Borsellino, ospite di Sotto il Vulcano Fest (organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e nell’ambito della programmazione di Etna in scena, promossa del Comune di Zafferana.

Messina 17 agosto Arena Capo Peloro ospite della rassegna “Messina Città della musica e degli eventi” (organizzato da Puntoeacapo, Shake it, il Botteghino e GG Entertainement) in collaborazione con il Comune di Messina. I biglietti sono già disponibili.

Articoli correlati