Messina. Dagli 8 ai 13 anni soccorritori per un giorno con il 118 VIDEO - Tempostretto

Alla centrale operativa i ragazzini del campo scuola Anpas - Associazione nazionale pubbliche assistenze

MESSINA – Hanno dagli otto ai 13 anni e sono stati “soccorritori per un giorno”. Alla centrale operativa del 118 di Messina i ragazzi del campo scuola Anpas – Associazione nazionale pubbliche assistenze hanno fatto questa esperienza. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo quello di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’emergenza e urgenza.

Ragazzine e ragazzini hanno appreso come intervenire in uno scenario di primo soccorso per arresto cardiaco. E sono stati impegnati come operatori di centrale, come soccorritori sull’ambulanza e elisoccorso, utilizzando la tecnologia del sistema 118.