Messina. Dal Festival del volontariato il no alle “leggi disumane”

A EsserCi Festival i ragazzi in lacrime alla testimonianza del medico di Lampedusa Pietro Bartolo, applausi per l'invettiva di Don Ciotti alle nuove politiche sui migranti

Messina – 28 speaker, 46 associazioni, laboratori di contaminazione, incontri, dibattiti, racconti, una mostra fotografica dedicata a Biagio Conte. E’ tutto questo la due giorni che si è aperta stamane a Palazzo Zanca, EsserCi Festival, il contenitore ideato dalla foundraiser Letizia Bucalo Vita per il Cesv.

Il Festival del Volontariato è arrivato alla seconda edizione ed anche quest’anno ha centrato l’obiettivo della partecipazione. E c’eravamo anche noi di Tempostretto con Alessandra Serio, che ha intervistato uno degli speaker (foto in evidenza Alessandra Serio con Maura La Greca)

Le storie di chi racconta storie e si prende cura dell’altro

Un Salone delle Bandiere gremito da ragazzi delle scuole cittadine e operatori del terzo settore quello che ha accolto i quattro speaker d’eccezione che si sono alternati stamane: Maura La Greca, responsabile comunicazione dell’Antoniano di Bologna, principale punto di riferimento della comunicazione sociale in Italia, che ha parlato ai ragazzi del valore dell’impegno per la cura verso l’altro e delle storie, nel racconto del sociale. A Simone Tempia autore di Vita con Lloyd, che a colloquio col giornalista Alessio Caspanello ha affrontato l’aspetto legato alla creatività e alla parola come esercizio di libertà.

I racconti di Bartòlo, l’invettiva di Don Ciotti

Tutti in piedi ad applaudire Pietro Bartolo

La testimonianza di Pietro Bartòlo, condotto dal giornalista Emilio Pintaldi, ha emozionato la sala, che si è sciolta in lacrime coralmente al racconto dell’attività del medico di Lampedusa accanto ai migranti che sbarcano nell’isola “tartaruga del Mediterraneo dove i migranti si aggrappano”, l’ha definita, parlando dell’immigrazione come di un tema che deve essere affrontato non come emergenza ma come nuova normalità e criticando aspramente le nuove direttive governative in tema di accoglienza.

Nuccio Anselmo e don Luigi Ciotti

Critiche che sono state riprese da Don Luigi Ciotti. Il fondatore di Libera, intervistato dal giornalista Nuccio Anselmo, ha aperto il suo intervento proprio riprendendo le parole di Bartolo: “La disumanità non può essere legge”, ha tuonato, per tornare sull’impegno e la cura verso l’altro: “Diffidate dei navigatori solitari, uniamo le coscienze, diventiamo un unico soffio di speranza – ha detto don Ciotti, che ha chiosato – Non basta commuoversi, bisogna poi muoversi”.

Il premio EsserCi per valorizzare il volontariato

Ennio Marino e Rosario Ceraolo, presidente e direttore Cesv

Esserci, appunto, come il titolo di questa seconda edizione del Festival che si propone di raccontare l’impegno del volontariato nel terzo settore e in particolare la dimensione fondante di questo impegno nella costruzione del futuro. La giornata è proseguita nel pomeriggio, ancora una volta a Palazzo Zanca, con una serie di tavoli di confronto alternati a speech che hanno coinvolto anche l’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore, che in mattinata aveva aperto la giornata col presidente del Centro Servizi per il Volontariato Ennio Marino. Alle 20.30 il Festival si sposta a Santa Maria Alemanna per lo spettacolo teatrale di Tiziana Di Masi seguita dall’Orchestra Filarmonica di Giostra. Venerdì 6 dicembre, dopo un’altra intensa giornata di lavori a palazzo Zanca, la chiusura del Festival con la premiazione delle associazioni.