Messina. Dalla "rambla" agli spazi verdi: ecco come cambierà volto viale Gazzi - Tempostretto

In appalto opere da 5,1 milioni di euro. Tutti i lavori previsti, dal villaggio Aldisio alla zona industriale

MESSINA – Nuovo step del progetto “ForestaMe”, il piano di riforestazione urbana voluto dall’amministrazione comunale e composto da 8 grandi interventi. A metà marzo andranno in appalto i lavori di uno di questi, la riqualificazione a verde dell’asta fluviale Gazzi. Un intervento da oltre 5,1 milioni di euro, per la cui realizzazione sono previsti 260 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. L’appalto sarà aggiudicato da Invitalia, che agisce in qualità di centrale di committenza. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il 14 marzo. Lo stesso giorno saranno aperte di offerte pervenute.

Proprio su “ForestaMe” ha puntato in questi anni l’ex assessora, appena dimessasi, Carlotta Previti, impegnata nella progettazione.

Il progetto

L’intervento “ForestaME – Progetto pilota 2 – Riqualificazione a verde Asta Fluviale Gazzi” rientra nell’ambito del Programma di Coesione 2014-2020 – React-Eu (Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa), denominato progetto di Infrastrutture verde e blu da città del paesaggio a città del paesaggio e del mare “ForestaMe” a valere sulle risorse dell’Asse 6, Ripresa verde, digitale e resiliente. Progettista e coordinatore scientifico è l’architetto Carmelo Celona, che si è avvalso di numerosi professionisti. L’asta fluviale Gazzi è una delle 21 aste fluviali che incidono sul territorio comunale e che rappresentano paesaggi lineari lungo i quali si sviluppa tutta la varietà di elementi del paesaggio messinese. Il progetto è suddiviso in 15 lotti e contiene una pluralità di interventi che agiscono nei seguenti sistemi territoriali:

il nucleo extra urbano di Cumia Superiore (uno dei villaggi collinari messinesi che saranno oggetto di rinaturalizzazione a verde);

gli ambiti antropici periurbani dei villaggi popolari Aldisio, Gescal e Bordonaro Case Gialle (che verranno attrezzati di nuove aree urbane, di slarghi e piazze a verde destinati al relax e alla socializzazione);

il viale centrale (asta fluviale tombinata) nei cui contro viali verranno impiantate nuove alberature e create delle pause verdi;

le strade della zona industriale ex Asi posta a valle sulla sponda sinistra del torrente.

L’area di intervento

Lotto 1

L’area oggetto del lotto 1 misura circa 3.700 mq e riguarda una porzione del villaggio Aldisio localizzata nella parte più a valle dell’abitato. L’ipotesi progettuale i seguenti tipi d’intervento: realizzazione di due filari di alberi lungo i lati della via Pirandello questo sistema è integrato con le recuperate alberature esistenti; riqualificazione della piazza Giuffrè attraverso la permeabilizzazione dell’attuale pavimentazione della medesima, l’installazione di panchine e la revisione ed integrazione del sistema vegetale; qualificazione dello slargo Ruffo, realizzando una nuova area di parcheggi con superficie drenante modellata da un articolato marciapiede e la messa a dimora di essenze arboree. riqualificazione degli spazi laterali all’edificio di bivio tra via Arenaprimo e via Pirandello, operata attraverso la realizzazione di due piccole area verde, nelle medesime verranno installate dei sistemi di seduta e l’intera area, un tempo semplice marciapiede verrà ripavimentata con materiale drenante.

Lotto 2

L’area oggetto del lotto 2 misura circa 5.100 mq e riguarda una porzione del villaggio Aldisio più vocata alla destinazione religiosa e sta a diretto contatto con una zona fortemente afferente alla parte commerciale del rione. L’ipotesi progettuale tende a riqualificare e potenziare “l’atmosfera intima del gruppo di edifici ordinato che circonda la chiesa”, si legge nel progetto, operando i seguenti tipi interventi: riqualificazione del viale chiuso antistante la facciata della chiesa realizzando un viale alberato come una piccola passeggiata che conduce all’ingresso della chiesa direzionandone il verso, come una sorta di navata esterna il cui colonnato è il nuovo filare di alberi. La soluzione tende a potenziare l’intimità urbana di questo spazio; riqualificazione dei parcheggi esistenti, attraverso una revisione della pavimentazione tramite sostituzione e collocazione di pavimentazione drenante operando lo spostamento e la ricollocazione di alcune essenze arboree e messa in dimora di nuove; realizzazione di due filari di alberi lungo i lati della via Andrea D’Anfuso e realizzazione di rampicanti.

Lotto 3

L’area oggetto del lotto 3 misura circa 8.300 mq e riguarda una porzione articolata della parte centrale del villaggio Aldisio localizzata in prossimità del viale Gazzi a vocazione commerciale. Gli interventi previsti: riabilitazione dell’area del mercato attraverso la permeabilizzazione dell’attuale pavimentazione, l’installazione di nuove panchine e la revisione ed integrazione del sistema vegetale affinché la nuova funzione relax ed il mercato attivino un rapporto osmotico; rifunzionalizzazione a verde del controviale sinistro denominato via Socrate, realizzando una nuova area pedonale che garantisce una più quieta e sicura deambulazione, la messa a dimora di nuove essenze arboree che si alternano ed ombreggiano un nuovo articolato parcheggio la cui superficie carrabile sarà realizzata in materiale drenante, realizzazione di una nuova area attrezzata a verde funzionale ai chioschi esistenti; realizzazione di due filari di alberi lungo i lati della via Andrea D’Anfuso e via Mariano D’Ayala, alternati a parcheggi la cui superficie carrabile è costituita da materiale drenante.

Lotto 4

L’area oggetto del lotto 4 misura circa 7.900 mq e riguarda una porzione dell’asta fluviale prossima al quadrivio che conduce in direzione di via del Santo, che comprende l’area antistante l’Itg Minutoli. Gli interventi previsti sono: rifunzionalizzazione a verde del controviale sinistro denominato via Socrate, realizzando una nuova area pedonale che garantisce una più quieta e sicura deambulazione, la messa a dimora di nuove essenze arboree che si alternano ed ombreggiano un nuovo articolato parcheggio la cui superficie carrabile sarà realizzata in materiale drenante. Lo sviluppo di questo sistema prevede delle armoniche pause di sosta, le quali garantiranno una più sostenibile percorrenza; riqualificazione dell’area antistante l’Itg Minutoli, da mera area asfaltata a piazza funzionale alla ricucitura del tessuto pedonale, con installazione di panchine e la messa a dimora di nuove essenze arboree le quali avranno funzione di ombreggiamento e di schermatura del tessuto edilizio degradato; riabilitazione dell’area verde alla destra del viale, il cui colonnato di palme esistenti coronerà un percorso sinuoso, lontano dal pericoloso traffico vicino, conducendo il fruitore all’interno dell’area più relazionale del quartiere il cui progetto amplificherà e amplierà questa funzione.

Lotto 5

L’area oggetto del lotto 5 misura circa 5.100 mq e riguarda lo spazio di relazione della zona residenziale del quartiere. Gli interventi prevedono la realizzazione di una “rambla” e lo spazio verrà riorganizzato in un piccolo parco/passeggiata lineare con la finalità di determinare un “confortevole spazio di relazione”. Questo sarà attrezzato per la funzione del relax e della sosta. Lo stesso è stato pensato come un camminamento diretto che mette in comunicazione le aree a verde dei lotti precedenti. Una sorta di asse di congiunzione primario. Un elemento forte che traccia una nuova fruizione del quartiere, riqualificazione a verde dei parcheggi. I parcheggi ai margini della “rambla” verranno rifunzionalizzati con una nuova articolazione sostituendo la pavimentazione esistente con materiale drenante. Saranno messe a dimora nuove essenze arboree e riabilitate quelle esistenti sul lato monte, ciò determinerà un nuovo parcheggio in ombra.

Lotto 6

L’area oggetto del lotto 6 misura circa 3.700 mq e riguarda una porzione del villaggio Aldisio che collega due brani di quartieri: l’attuale area destinata a parcheggio di via Giovanni di Giovanni con la scalinata che porta al quartiere Gescal. Gli interventi prevedono: realizzazione di un’isola verde che funge da rotatoria disciplinando in modo più ergonomico la viabilità carrabile. Questo elemento regimentata anche la viabilità pedonale garantendo approdi sicuri per l’attraversamento. Riqualificazione a verde della piazzetta ad angolo tra via D’Anfuso e via Di Giovanni, con la installazione di panchine e superficie fogliata e drenante. Verranno realizzati alcuni parcheggi con pavimentazione drenante, ombreggiati dagli alberi impiantati. Riqualificazione a verde del balcone di via R30 nel quale verranno messe a dimora alcune essenze arboree e installate alcune panchine attrezzate realizzando un piccolo spazio di relazione che guarda verso la “rambla”. Rinaturalizzazione parziale del fondo della via Di Giovanni e riqualificazione a verde della scalinata che conduce alle Case Gescal. L’area descritta sarà oggetto di soluzioni innovative di architettura. del verde, rendendo la scalinata un suggestivo e funzionale collegamento con il villaggio a monte.

Lotto 7

L’area oggetto del lotto 7 misura circa 5.600 mq e gli spazi e le aree a verde del villaggio Gescal. Il progetto prevede: riqualificazione a verde di un marciapiede affiancato al primo edificio fronte stante il gazebo di quartiere. Riqualificazione a verde di una porzione di strada triangolare che anticipa l’accesso al parco. Riabilitazione del parco esistente attraverso una nuova articolazione degli spazi operando la scerbatura dell’attuale vegetazione spontanea e cura di tutte le essenze arboree esistenti.

Lotto 8

L’area oggetto del lotto 8 misura circa 3.400 mq e riguarda un quadrante della zona industriale posta sulla sponda sinistra del torrente Gazzi a valle della via Bonino. L’area si riferisce alla via Orso Corbino e via Giuseppe Franza. Il piano di intervento prevede la realizzazione di due filari di alberi lungo i lati delle strade in oggetto alternati a parcheggi la cui superficie carrabile costituita da materiale drenante.

Lotto 9

L’area oggetto del lotto 9 misura circa 5.500 mq e riguarda un quadrante della zona industriale posta sulla sponda sinistra del torrente Gazzi a valle della via Bonino. L’area si riferisce alle vie Orso Corbino, via Giuseppe Franza e via Oreto. Il piano di intervento prevede la realizzazione di due filari di alberi lungo i lati delle strade in oggetto alternati a parcheggi la cui superficie carrabile costituita da materiale drenante.

Lotto 10

L’area oggetto del lotto 10 misura circa 5.300 mq e riguarda un quadrante della zona industriale posta sulla sponda sinistra del torrente Gazzi a valle della via Bonino. L’area si riferisce alle vie Orso Corbino, via Giuseppe Franza e via Lo Surdo. Prevista la realizzazione di due filari di alberi lungo i lati delle strade in oggetto alternati a parcheggi la cui superficie carrabile costituita da materiale drenante.

Lotto 11

L’area oggetto del lotto 11 misura circa 3.800 mq e riguarda un quadrante della zona industriale posta sulla sponda sinistra del torrente Gazzi a valle della via Bonino. L’area si riferisce alle vie Orso Corbino e via Giuseppe Franza. Prevista la realizzazione di due filari di alberi lungo i lati delle strade in oggetto alternati a parcheggi la cui superficie carrabile costituita da materiale drenante.

Lotto 13

Nella descrizione generale del progetto non è presente il lotto 12. L’oggetto del lotto 13 misura circa 5.100 mq e riguarda una porzione del villaggio Bordonaro “Case Gialle” dove è ubicata la chiesa del quartiere. L’ipotesi progettuale si attua operando i seguenti tipi interventi: realizzazione di nuovi spazi a verde attrezzato; realizzazione di nuovi parcheggi alberati con pavimentazione drenante.

Lotto 14

L’area oggetto del lotto 14 misura circa 6.200 mq e riguarda una porzione del villaggio Bordonaro “Case Gialle”. L’ipotesi progettuale si attua operando i seguenti tipi interventi: realizzazione di nuovi spazi a verde attrezzato; realizzazione di nuovi parcheggi alberati con pavimentazione drenante. Il lotto 15 non è presente nella descrizione generale del progetto.

