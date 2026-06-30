Messina. Danilo Rea in “Trio” per la Fondazione Radioterapia Oncologica

Il 10 luglio al Teatro Giardino Corallo uno spettacolo a a sostegno della ricerca che reinterpreta in chiave jazz brani pop-rock contemporanei

MESSINA – Venerdì 10 luglio, alle ore 21:30, il Teatro Giardino Corallo di Messina ospiterà un appuntamento musicale di grande rilievo: il concerto Danilo Rea in “Trio”, progetto che vede protagonisti Danilo Rea, Nello Toscano e Mimmo Cafiero. L’evento si inserisce nel calendario di “A teatro con FRO”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO) per coniugare eventi teatrali e raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica.

Tre artisti di grande esperienza daranno vita a un dialogo musicale elegante e spontaneo, costruito sull’ascolto reciproco, sulla libertà interpretativa e su una forte intesa creativa. Pianoforte, contrabbasso e batteria si fonderanno in un percorso sonoro capace di rinnovarsi a ogni esecuzione, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il repertorio attraverserà celebri pagine della musica pop-rock contemporanea, reinterpretate in chiave jazzistica e con una sensibilità profondamente personale. Brani iconici prenderanno nuova forma attraverso arrangiamenti liberi, atmosfere suggestive e una continua ricerca di equilibrio tra tecnica e spontaneità.

L’iniziativa “A teatro con FRO” nasce con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Radioterapia Oncologica, da oltre 30 anni al fianco dei pazienti oncologici: ogni biglietto acquistato contribuirà a supportare le attività della Fondazione a favore della ricerca, dell’innovazione e della cura.

I biglietti saranno disponibili online su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati TicketOne.