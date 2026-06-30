 Messina. Danilo Rea in “Trio” per la Fondazione Radioterapia Oncologica

Messina. Danilo Rea in “Trio” per la Fondazione Radioterapia Oncologica

Redazione

Messina. Danilo Rea in “Trio” per la Fondazione Radioterapia Oncologica

martedì 30 Giugno 2026 - 12:30

Il 10 luglio al Teatro Giardino Corallo uno spettacolo a a sostegno della ricerca che reinterpreta in chiave jazz brani pop-rock contemporanei

MESSINA – Venerdì 10 luglio, alle ore 21:30, il Teatro Giardino Corallo di Messina ospiterà un appuntamento musicale di grande rilievo: il concerto Danilo Rea in “Trio”, progetto che vede protagonisti Danilo Rea, Nello Toscano e Mimmo Cafiero. L’evento si inserisce nel calendario di “A teatro con FRO”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Radioterapia Oncologica (FRO) per coniugare eventi teatrali e raccolta fondi a sostegno della ricerca oncologica.

Tre artisti di grande esperienza daranno vita a un dialogo musicale elegante e spontaneo, costruito sull’ascolto reciproco, sulla libertà interpretativa e su una forte intesa creativa. Pianoforte, contrabbasso e batteria si fonderanno in un percorso sonoro capace di rinnovarsi a ogni esecuzione, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il repertorio attraverserà celebri pagine della musica pop-rock contemporanea, reinterpretate in chiave jazzistica e con una sensibilità profondamente personale. Brani iconici prenderanno nuova forma attraverso arrangiamenti liberi, atmosfere suggestive e una continua ricerca di equilibrio tra tecnica e spontaneità.

L’iniziativa “A teatro con FRO” nasce con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Radioterapia Oncologica, da oltre 30 anni al fianco dei pazienti oncologici: ogni biglietto acquistato contribuirà a supportare le attività della Fondazione a favore della ricerca, dell’innovazione e della cura.
I biglietti saranno disponibili online su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati TicketOne.

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