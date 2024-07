Messina, date e orari dei primi sei turni: ci sono due gare di venerdì, una sola di domenica

La Lega ha diramato il programma completo. Si parte il 25 agosto, poi sempre anticipi e l'infrasettimanale di mercoledì

MESSINA – In attesa di possibili notizie sul fronte societario (tutto tace, si aspetta l’ormai celebre 30 luglio), il Messina si prepara al prossimo campionato di Serie C. E ora i tifosi avranno maggior contezza di quando dovranno recarsi allo stadio Franco Scoglio per sostenere (o contestare) la biancoscudata, visto che la Lega ha pubblicato le date e gli orari di anticipi e posticipi delle prime sei giornate.

Il Messina debutterà domenica 25 agosto alle ore 20.45, in casa contro il Potenza. Alla seconda giornata, invece, farà visita all’Audace Cerignola di venerdì, sempre alle 20.45. Serale anche il terzo turno, tra le mura amiche contro il Taranto, sabato 7 settembre. Pomeridiano (alle 18.30) l’incontro esterno sul campo del Crotone, sabato 14 settembre, mentre alla quinta giornata si tornerà a giocare di venerdì, stavolta a Messina, contro la Casertana (ore 20.45). Infine, il sesto turno, infrasettimanale: a Latina si giocherà mercoledì 25 settembre alle 20.45.

1a giornata, 23-24-25-26 agosto

ACR MESSINA POTENZA Domenica Ore 20.45

AZ PICERNO AVELLINO Domenica Ore 18.00

BENEVENTO CAVESE Lunedì Ore 20.45

CROTONE TEAM ALTAMURA Lunedì Ore 20.45

FOGGIA TRAPANI Lunedì Ore 20.45

GIUGLIANO TARANTO Venerdì Ore 20.45

JUVENTUS NEXT GEN AUDACE CERIGNOLA Venerdì Ore 20.45

LATINA CASERTANA Venerdì Ore 20.45

SORRENTO CATANIA Sabato Ore 18.00

TURRIS MONOPOLI Domenica Ore 20.45

2a giornata, 30-31 agosto e 1-2 settembre

AUDACE CERIGNOLA ACR MESSINA Venerdì Ore 20.45

AVELLINO GIUGLIANO Lunedì Ore 20.45

CASERTANA JUVENTUS NEXT GEN Venerdì Ore 20.45

CATANIA BENEVENTO Lunedì Ore 20.45

CAVESE CROTONE Lunedì Ore 20.45

MONOPOLI SORRENTO Sabato Ore 20.45

POTENZA TURRIS Domenica Ore 18.00

TARANTO LATINA Venerdì Ore 20.45

TEAM ALTAMURA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

TRAPANI AZ PICERNO Domenica Ore 20.45

3a giornata, 7-8 settembre

ACR MESSINA TARANTO Sabato Ore 20.45

AVELLINO AUDACE CERIGNOLA Domenica Ore 20.45

AZ PICERNO CASERTANA Sabato Ore 18.30

BENEVENTO POTENZA Domenica Ore 20.45

CROTONE TRAPANI Sabato Ore 20.45

FOGGIA MONOPOLI Domenica Ore 20.45

GIUGLIANO CAVESE Domenica Ore 20.45

JUVENTUS NEXT GEN CATANIA Sabato Ore 18.30

SORRENTO TEAM ALTAMURA Domenica Ore 18.30

TURRIS LATINA Sabato Ore 20.45

4a giornata, 13-14-15-16 settembre

AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO Domenica Ore 20.45

CASERTANA TURRIS Sabato Ore 20.45

CATANIA AZ PICERNO Sabato Ore 20.45

CAVESE AVELLINO Domenica Ore 20.45

CROTONE ACR MESSINA Sabato Ore 18.30

LATINA FOGGIA Lunedì Ore 20.45

MONOPOLI JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 18.30

POTENZA SORRENTO Venerdì Ore 20.45

TARANTO TRAPANI Venerdì Ore 20.45

TEAM ALTAMURA BENEVENTO Domenica Ore 20.45

5a giornata, 20-21-22-23 settembre

ACR MESSINA CASERTANA Venerdì Ore 20.45

AUDACE CERIGNOLA POTENZA Domenica Ore 20.45

AVELLINO LATINA Sabato Ore 20.45

AZ PICERNO CROTONE Domenica Ore 20.45

BENEVENTO FOGGIA Domenica Ore 20.45

CAVESE MONOPOLI Sabato Ore 20.45

GIUGLIANO CATANIA Domenica Ore 18.30

SORRENTO TURRIS Sabato Ore 18.30

TARANTO TEAM ALTAMURA Sabato Ore 20.45

TRAPANI JUVENTUS NEXT GEN Domenica Ore 16.15

6a giornata, 24-25-26 settembre

CASERTANA TARANTO Martedì Ore 20.45

CATANIA AUDACE CERIGNOLA Mercoledì Ore 20.45

CROTONE SORRENTO Mercoledì Ore 20.45

FOGGIA GIUGLIANO Mercoledì Ore 20.45

JUVENTUS NEXT GEN AZ PICERNO Giovedì Ore 18.30

LATINA ACR MESSINA Mercoledì Ore 20.45

MONOPOLI BENEVENTO Giovedì Ore 20.45

POTENZA TRAPANI Mercoledì Ore 18.30

TEAM ALTAMURA CAVESE Martedì Ore 20.45

TURRIS AVELLINO Martedì Ore 20.45