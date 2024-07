Messina. Deblatizzazione e disinfestazione, gli interventi

Ecco le aree coinvolte

MESSINA – Prosegue da oggi al 19 luglio l’attività di deblattizzazione su tutto il territorio comunale. Lo comunica Messina Servizi Bene Comune. Previsto anche il secondo ciclo di disinfestazione nell’Area sud e nell’area nord della Città. Nella settimana dal 15 al 19 luglio, sono coinvolte l’area centro e l’area nord della città.

Deblatizzazione nelle aree centro e nord



Nell’Area Centro gli interventi di deblattizzazione si svolgeranno oggi, lunedì 15 luglio, a Camaro San Luigi e Camaro Superiore traverse interne, a Messina 2 e dall’incrocio di via Tommaso Cannizzaro al Viale Boccetta; il 16 luglio nel quadrato Tribunale e quadrato Cgil, e nel quadrato Piazza Lo Sardo e Santa Marta; il 17 luglio nel quadrato Università e quadrato Cristo Re, e da incrocio Viale Europa a Tommaso Cannizzaro; il 18 luglio nel Torrente Trapani alto e basso, e da Piazza Antonello a Piazza Sant’Agostino, salita Montalto e traverse; infine, il 19 luglio nel quadrato San Vincenzo via Boner, e via del Santo dalla piazzetta alla galleria discesa Palmara fino a via Catania.

Nell’area Nord, gli interventi di deblattizzazione interesseranno il 15 luglio la zona Fornaci alte e basse comprese le traverse vicine; il 16 luglio a Marotta e Curcuraci; il 17 luglio a Castanea e dall’incrocio del Viale Europa a via Tommaso Cannizzaro; il 18 luglio alle Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola); e il 19 luglio a Salice e Gesso.

Secondo ciclo di disinfestazione nelle aree sud e nord di Messina



Messinaservizi Bene Comune avvisa inoltre che seguiranno aggiornamenti sui successivi interventi programmati su tutto il territorio comunale. Parallelamente si prosegue con il secondo ciclo di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nelle aree Sud e Nord della città, sempre dalle ore 22 a seguire.



Nell’Area Sud, il 15 luglio gli interventi interesseranno Altolia, Molino, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, S. Paolo Briga, Briga Superiore, Pezzolo, Ponte Schiavo, Runci, S. Margherita, S.S. 114 (da via Bonino a Giampilieri), Stella Maris, Minissale, Villaggio Cep, S. Lucia S.C., Piano di Zona, Case Arcobaleno, Via Contesse, Villaggio Unrra, Via Marco Polo, Pistunina e Tremestieri.

Il 16 luglio a Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia, S. Stefano Briga, S. Stefano Medio, S. Margherita Superiore, Zir, Rione Taormina, Via del Zardo, Via Silicato, Via Bondignore e Via Oreto.

Infine, il 17 luglio gli interventi si svolgeranno a Larderia Inferiore, Larderia Superiore, Tipoldo, Zafferia, S. Filippo Inferiore, S. Filippo Superiore, Piano Stella, S. Giovannello, Contrada Convito, Cumia Inferiore, Cumia Superiore, Sivirga, Viale Gazzi, Quartiere Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, Viale Bertuccio, Bordonaro, Case Gialle, Bordonaro Superiore e Case Gescal.



Nell’Area Nord, il 15 luglio gli interventi interesseranno Torrente Trapani (da incrocio Viale R. Margherita al santuario Madonna di Trapani), Viale R. Margherita (dal torrente Trapani all’incrocio Via Palermo), Via Palermo (dall’incrocio Viale R. Elena a Centro Neurolesi), Viale Giostra, S. Michele, Ritiro, Quadrato Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S. Jachiddu, Tre Monti, Villaggio Svizzero, Viale R. Elena, Fornaci Alte e Basse, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), Viale della Libertà (fino incrocio Annunziata).



Il 16 luglio gli interventi si svolgeranno all’Annunziata (lato destro fino a Contrada Citola), Villaggio Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari), Via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore, Mortelle e Sperone.

Il 17 luglio, gli interventi di disinfestazione si svolgeranno su Statale 113, Castanea, Salice, Masse, Gesso, San Saba, Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo e Sparta.

Comunica Messina Servizi: “Si ricorda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni”.





