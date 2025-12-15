Messina. Deposta una Corona d’Alloro in memoria di Salvatore Todaro

Nato a Messina, nel 1908, fu ucciso in Tunisia, durante la seconda guerra mondiale, nel 1942

Si è celebrata questa mattina la cerimonia con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento al Capitano di Corvetta sommergibilista Salvatore Todaro, decorato di medaglia d’oro al Valor Militare, posto nel piazzale antistante l’ingresso della Base navale di Messina.

Presenti il Vicesindaco con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello, il Questore Annino Gargano, il Comandante del distaccamento Capitano di Vascello Gabriele Belfiore, il Comandante della Capitaneria Capitano di Vascello Luciano Pischedda, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Lucio Arcidiacono, il Presidente della Federazione del Nastro Azzurro prof. Biagio Ricciardi, organizzatore dell’evento, e le massime autorità civili e militari.

“E’ importante – ha sottolineato il vicesindaco a margine dell’evento – mantenere viva la memoria degli eroi del nostro recente passato, che hanno sacrificato la loro vita per la nazione. Celebrazioni come quella di oggi, rendono omaggio ai valori della patria, del coraggio e del sacrificio”.

Salvatore Todaro nacque a Messina il 16 settembre 1908, raggiunse il grado di Capitano di Corvetta nel 1940, prendendo il comando del sommergibile atlantico “Cappellini” con cui durante la Seconda Guerra Mondiale fu destinato alla base oceanica Betasom di Bordeaux. Dopo una gloriosa carriera, costellata da atti di eroismo che salvarono la vita di moltissime persone, nel 1942 venne destinato alla base di “La Galite” in Tunisia dove, a seguito di un conflitto a fuoco, fu colpito da una scheggia alla testa e morì a soli 34 anni.